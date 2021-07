Constituyentes acusan al Gobierno de obstrucción tras otra suspensión por fallas técnicas

“Las explicaciones han sido insatisfactorias porque aluden razones técnicas, pero aquí hay una cuestión de fondo que es política”, dijo Loncón en conferencia de prensa desde la sede pautada para la Convención, el Palacio Pereira (antigua sede del Congreso), en el centro de Santiago.

Por segundo día consecutivo, la Constituyente chilena no puede sesionar para empezar sus funciones, ya que este lunes debía comenzar pero la sede no contaba con conexión a internet y dentro del recinto no había espacio suficiente para los 155 convencionales.

“Hubo meses para instalar, hubo contrataciones anteriores, había tiempo para probar que los sistemas funcionaran y todo eso no se hizo”, denunció Loncón, quién también dijo que estos hechos dan “malas señales al país”.

La Convención Constituyente debía comenzar sus funciones este lunes y se espera ahora que recién lo haga mañana, informó Radio Cooperativa.

Ante las constantes fallas de la sede estipulada para la convención, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, puso “a disposición" las sedes e infraestructura de la casa de estudios "de Arica a Puerto Williams", en un anuncio que hizo a través de su cuenta en Twitter. (Telam)