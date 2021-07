El juez Haddad de Metán considera que es lo mismo un niño que abusa que uno que raya un auto

Ante la consulta del periodista Daniel Malnatti, Haddad dijo que proceder fue legal “lamentablemente” porque se basa en una legislación que data de la época de la dictadura militar.

“Si el chico rayó o no el auto en definitiva no tiene la mayor de la importancia”, explicó el Magistrado, y ante la consulta sobre por qué entonces citó al niño, respondió: “La ley me pide que lo haga”.

Cuando se le preguntó por qué en vez de una normativa de la dictadura no se ajustaba a la Ley nacional 26.061 de protección al niño, niñas y adolescente, o a la Convención Internacional de los Derechos del Niño que tiene rango constitucional, Haddad expresó que es un procedimiento “normal” y que sucede “en casi todo el país”.

Para el Juez, es lo mismo un niño que raya el auto que si se tiene una nena de 7 años es abusada por otro de 10 años.

“Es lo mismo”, sostiene el Magistrado ante el cuestionamiento del periodista por la comparación.

Finalmente, Haddad manifestó que es un debate que nos debemos como sociedad modificar este régimen.