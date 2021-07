“La apertura de las carpas hablaría de la saturación del sistema sanitario”

Pablo Salomón, gerente del Hospital San Bernardo, aseguró que, si bien el sistema sanitario está al límite, todavía puede ofrecer respuesta, por lo que la apertura de las carpas instaladas en las adyacencias – por ahora – no es necesaria.

La alta ocupación de camas en la provincia y, sobre todo, en Capital preocupa a los especialistas y, en este contexto, en los últimos días, los salteños se preguntan por qué las carpas ubicadas en los patios del Hospital San Bernardo no se abren para la recepción de pacientes covid.

“He escuchado rumores de que las carpas no se abren por capricho mío y no, no es así, la apertura de las carpas se hace cuando estamos en una situación de colapso”, advirtió el doctor Pablo Salomón – gerente del nosocomio – en diálogo con Aries y añadió: “Hoy seguimos con capacidad de respuesta”.

De hecho, señaló, en las últimas horas se habilitaron 8 camas de terapia intensiva en el hospital

“Pero, vale aclarar, no nos sobra nada”, resaltó.

Explicó, en tanto, que la indicación de abrir la carpa tiene su lógica y también sus complicaciones ya que este espacio no cuenta con baño ni con el soporte necesario que podría llegar a tener una sala común.

“La capar no es la solución al sistema sanitario. La apertura de la carpa hablaría de la saturación del sistema”, finalizó Salomón.