Exportación de carnes: para la Sociedad Rural Salteña, la medida solo beneficia a los grandes frigoríficos

Carlos Segón, presidente de la entidad, consideró que lo anunciado por Nación continúa beneficiando a las grandes cadenas y frigoríficos y que, en definitiva, no logrará estabilizar el precio de la carne ni la inflación. “El Presidente está mal asesorado”, señaló.

Horas atrás, el Gobierno nacional anunció la ampliación de cortes populares de carne y el sostenimiento de los límites a la exportación. La noticia no fue bien recibida por el sector cárnico.

“La verdad que es un disparate, el Presidente está muy mal asesorado”, sostuvo – por Aries – Carlos Segón, presidente de la Sociedad Rural Salteña, al ser consultado sobre la nueva medida.

Para el dirigente, hace falta solo un poco de sentido común para darse cuenta que no se pueden cambiar las reglas del juego de la exportación de carnes ya que, quien se dedica a este negocio, no puede decirle a sus clientes que no cumplirá con sus compromiso porque el país cerró las exportaciones.

“Se va a dar cupo a los frigoríficos grandes y los más chicos quedan afuera de la competencia”, aseguró Segón.

Señaló, en tanto, “alguien” tiene la potestad de dar estos cupos y que ello traerá como consecuencia la corrupción.

Además, advirtió que lo que se exporta es la “carne china”, es decir, carne que se utiliza para la fabricación de productos enlatados y que, en definitiva, no es carne que se consuma a nivel local.

“Hay enojo en el sector productor, de hecho, el precio de la ‘vaca china’ cayó entre 30 y 34%, mientras el precio en el mostrador no cayó”, apuntó Segón.

Mientras, indicó que la política de cortes populares solo tendrá impacto en Buenos Aires y auguró que estos productos no llegarán a Salta.

“El Gobierno necesita buscar algún chivo expiatorio, no es que el precio de la carne sea el culpable de la inflación; esa situación se da por una gran emisión monetaria y un gran déficit fiscal, por eso sube todo, no solo la carne”, aseguró el dirigente concluyendo.