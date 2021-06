Habilitaron las obras de puesta en valor del “Paseo de la Democracia”

En el marco del Bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes, fueron inauguradas este miércoles las obras de puesta en valor del Paseo de la Democracia, en una ceremonia encabezada por el vicegobernador, Antonio Marocco y de la que participaron, senadores, exmandatarios constitucionales y familiares.

La plaza del Paseo de la democracia se encuentra ubicada detrás del Palacio Legislativo y las obras ejecutadas consisten en un busto con el rostro esculpido del héroe gaucho, obsequio del artista Mario Vidal Lozano, que preside el paseo, flanqueado por placas de mármol que contienen la letra del himno a Güemes y otras dos con los nombres y fecha de mandato de los gobernadores y vicegobernadores de Salta desde 1932 a la fecha.

En el transcurso de la ceremonia y previo a la bendición de la obra, el sacerdote Pablo Pagano, obsequió ejemplares con el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y la Encíclica “Fratelli Tutti”, del Papa Francisco; además de otros libros que serán destinados a la Biblioteca de la Legislatura Provincial.

A su turno, el historiador y familiar del héroe gaucho, Martín Güemes, aludió a la situación vivida durante los actos del 17 de junio, a la que calificó como una nueva versión del combate de “Cancha Rayada” –en el que fueron derrotadas las armas patriotas- y pidió a los presentes sobreponerse para recuperar fuerzas. Luego trazó una semblanza de otro de los gobernadores constitucionales de la provincia, Adolfo Güemes Castro y pidió salvar la casa del Gral. Güemes que se encuentra emplazada en la escuela Agrícola para convertirla en un centro documental y bibliográfico para el estudio de la guerra de la independencia.

En su discurso, el vicegobernador agradeció a todos quienes hicieron posible esta primera etapa de obras y anunció que la puesta en valor continuará con la reposición de árboles y bancos, con el fin de mejorar un espacio público para beneficio de todos los salteños.

Marocco destacó estabilidad institucional en la provincia desde 1983 a la fecha y aclaró que la elección de Güemes se debe por ser una figura que nos une, identifica, convoca y guía como pueblo.

Sobre los hechos del 17 de junio dijo que no se puede justificar actitudes de la militancia ni de la oposición. Pidió volver al consenso y no ampliar la grieta. “Debajo del poncho no siempre hay un gaucho”, sostuvo al hablar de convicciones.

Finalmente sostuvo que los argentinos sufrimos noches largas de dictadura, conflictos bélicos, crisis económicas y sociales y del mismo modo vamos a superar la pandemia, gracias al sacrificio de los comerciantes, empresarios y los trabajadores, para poder enfocarnos en generar desarrollo y terminar con la Salta del atraso y de la pobreza estructural

En el final las autoridades procedieron al corte de cinta y descubrimiento de placas.

Participaron los senadores Jorge Soto, Javier Mónico, Manuel Pailler, José Ibarra; Silvina Abilés, Esteban D’Andrea, Pablo Nolasco, Guillermo Durand Cornejo, Juan Cruz Curá, Fernando Sanz, Dani Nolasco y Marcelo García; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; la jueza de Corte, Teresa Ovejero; el intendente (i) Darío Madile; el comandanate de la V° Brigada Mecanizada, Cnel. My. Javier Palazón; Hernán Cornejo; el exvicegobernador, Ricardo Gómez Diez; familiares de exmandatarios; directivos de la COPAUPS; del Instituto Provincial de Vivienda y Diputados provinciales.