Lía Caliva considera que Nación debe declarar recurso estratégico al litio

La diputada nacional del Frente de Todos, Verónica Lía Caliva, explicó en Aries, a título personal, por fuera de su representación política, que el litio debe ser declarado a nivel nacional como recurso estratégico para poder ejercer más revisión sobre la extracción de este mineral.

“Se debe controlar, sabemos el potencial económico y energético que es estratégico” dijo la legisladora maoísta a la vez que remarcó como importante y fundamental frenar que del total solo el 3% producción queda en Salta.

“Juan Manuel Urtubey entregó todo a las multinacionales chinas, japonesas, norteamericanas, australianas y canadienses. Nadie controla nada, todo es de buena fe. Se llevan, industrializan todo y nos lo venden” sostuvo la diputada nacional kirchenrista.

Argumentó con que se debe declarar en función de “nuestra defensa y nuestro desarrollo”. “Controlar y ver lo que dejan, es un chiste cómo saquean, deben desarrollar una industria aquí”, reclamó.

“El litio es el mineral que hacia el futuro va a tener más demanda, hay que invertir para seguir explorando y cuidando el ambiente. Es un debate que hay que dar, es una irresponsabilidad no hacerlo. Seguir siendo los más pobres entre los pobres, no tiene sentido: no se genera un solo puesto de trabajo”, planteó Caliva.