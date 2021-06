A pesar de las quejas vecinales, avanza la construcción de una plazoleta en Tres Cerritos

Según explicaron los vecinos de Las Acacias y Las Moreras, el proyecto de la Municipalidad, si bien estéticamente es destacable, no tuvo en cuenta de que se trata de una zona inundable y que las nuevas rampas instaladas llevarán el agua hacia el interior de las casas.

Vecinas del Bº Tres Cerritos aseguran que la Municipalidad atiende las advertencias que realizan sobre la construcción de una plazoleta en Las Acacias y Las Moreras. A pesar de las sucesivas notas presentadas en la Comuna, la obra avanza a paso firme sin importar que las nuevas rampas vayan a llevar – en épocas de lluvia – el agua hacia el interior de las casas.

María y Gabriela, vecinas de la zona, señalaron que desde que vieron a los obreros trabajar allí les despertó inquietud el si el proyecto contemplaba el hecho de que se trata de una zona de inundaciones.

“Lo encontré al ingeniero el viernes y le pregunté; me dijo que él solo ejecuta las instrucciones que le da la Municipalidad”, informó María en diálogo con Aries.

Añadió que presentó una nota hacia la Ciudad explicando la situación pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

Por su parte, Gabriela señaló que le dejaron una rampa justo al frente de hogar y que, augura, el agua hará estragos en su interior una vez que comiencen las primeras lluvias.

“Reconocieron que no se tuvo en cuenta esto, pero también me dijeron que no podían hacer nada”, se quejó la vecina.