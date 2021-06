Tras el anuncio de acciones penales en su contra, Posadas arremetió contra la Ciudad: “La intendenta Romero quiere judicializar su inacción”

Por Aries, el Secretario General de la Gobernación señaló que la Capital es la única comuna sin COE propio y solicitó que, si la Ciudad no se va a involucrar en la cuestión sanitaria, que por lo menos no interfiera.

El pedido de extensión horaria de los gastronómicos capitalinos hizo estallar la relación política entre los Gobiernos Provincial y Municipal. La comuna capitalina tomó la solicitud y la elevó hacia el Ejecutivo provincial; a modo de respuesta, desde este último se informó que la Ciudad tiene la facultad de decidir esta medida, claro, siempre y cuando sea entre las horas 20 y 24 y se establezca el compromiso de fiscalizar el cumplimiento de protocolos sanitarios.

Daniel Nallar, secretario Legal, Técnico y de Procuración General de la Municipalidad, fue el encargado de comunicar la posición de la Ciudad y aseguró que la respuesta de la Provincia fue “irresponsable” ya que existen normativas vigentes que estipulan que estos cambios de horarios deben ser autorizados por el COE salteño. Además, acusó a Matías Posadas – secretario de Gobierno de la Provincia – y a Ricardo Villada – ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y DDHH – de hacer “politiquería barata”; anunció, en tanto, que iniciaría acciones penales contra estos dos funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Lamento esto; estamos en la coordinación de la medida desde que el COE facultó a los Municipios a que puedan decidir una franja horaria para algunas actividades”, sostuvo Matías Posadas al ser consultado sobre la polémica y aclaró que, de hecho, los Ejecutivos de Orán y Tartagal hicieron pedidos similares con anterioridad.

Para el funcionario provincial, “no es bueno que los Municipios se desentiendan” de cuestiones como esta; todos las comunas – apuntó – tienen un Comité Operativo de Emergencias para colaborar en el control de los protocolos y tomar decisiones en la medida de sus posibilidades.

“En Capital, el Municipio se desentendió de la pandemia”, diferenció Posadas y se mostró sorprendido por la respuesta de la Administración Romero, la cual consideró “una falta de respeto con calificaciones personales y amenazas de denuncias”; “esperábamos coordinar acciones a pesar de que no lo hicieron durante toda la pandemia, incluso los llamamos a participar del COE, pero han tomado la decisión de no hacerse cargo; entiendo que la Intendenta Romero decidió no involucrarse en las cuestiones sanitarias, lo que sí, les pedimos que si no van a involucrarse no interfieran”, completó.

Posadas aseguró que la actitud tomada no deja de ser violenta porque, entendieron, lo decidido por el Gobierno provincial fue una buena noticia tanto para los gastronómicos capitalinos como para el Ejecutivo de la ciudad.

“La respuesta fue terrible; creo que la intendenta Romero quiere judicializar su inacción”, sentenció el funcionario provincial.