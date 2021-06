Coronavirus: Docentes Autoconvocados impulsan la “no presencialidad” en las escuelas

Sandra Nieva, delegada docente, adelantó que desde el próximo lunes el sector abogará porque educadores y alumnos no concurran a los establecimientos. Alarma la situación sanitaria y, en este contexto, las muertes por coronavirus de docentes en distintos puntos de la provincia.

Por Aries, Sandra Nieva, referente de Docentes Autoconvocados de la Plaza, indicó que el sector ve con profunda preocupación la situación sanitaria provincial, sobre todo en los Departamentos del sur.

Así, indicó, antes del último DNU de Nación los docentes ya solicitaban al Gobierno provincial la vuelta a la “no presencialidad”; “y lo exponemos así porque Salta no está preparada para la virtualidad”, aclaró Nieva.

Para ellos, aseguró, la situación sanitaria está colapsada y urge tomar una medida como la mencionada.

“Solicitamos que se decida la no presencialidad para evitar la circulación del virus. Es verdad que en la escuela se cumple el protocolo, pero el movimiento fuera de la escuela hace que las estadística suban, está comprobado”, apuntó la educadora.

Así las cosas, esta ‘no presencialidad’ – señaló – responde a que la Provincia no realizó las inversiones necesarias para concretar las clases virtuales, al curioso si se tiene en cuenta la experiencia del año pasado.

“Sentimos que estamos como en marzo de 2020; no se preparó el sistema en absoluto”, completó.

Finalmente, Nieva informó que en El Carril la medida impulsada ya se cumple desde hoy, mientras que a partir del lunes se hará extensiva a todas las escuelas de la provincia.

“También se da una situación particular; los alumnos no están yendo a las escuelas, tenemos solo un 50% de presencialidad porque en los Departamentos que están en rojo las familias están asiladas y el resto decidió no enviar a los chicos a clases”, cerró la referente.