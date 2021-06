La aclaración de Covax tras la polémica: “La Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer”

Lo aseguró el director del fondo para América Latina, Santiago Cornejo, luego de que el Gobierno desmintiera haberle solicitado que no enviara al país las dosis del inmunizante estadounidense

El director del Fondo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, aclaró este miércoles que la Argentina “tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer”. Lo hizo a través de una carta a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y de un comunicado de la entidad, luego de que el Gobierno desmintiera haberle solicitado que no enviara al país las dosis del inmunizante estadounidense.

Tras la polémica que se generó ayer a raíz de sus declaraciones en una sesión académica, Cornejo sostuvo en la misiva: “Cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entre en detalle porque no era el propósito de la reunión”. Y agregó: “En mi respuesta utilicé la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así”.

Según el director regional de Covax, la Argentina “tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer” a través del mecanismo creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la distribución equitativa de inmunizantes a nivel global. Sin embargo, no se pudo avanzar en ese sentido ya que el Gobierno no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante estadounidense.

En tanto, Covax emitió un comunicado en el que describió a la Argentina como un “participante autofinanciado” del fondo bajo el “modelo opcional”. Explicó que, como tal, el país “puede elegir entre las diferentes candidatas a vacunas en su portafolio”. No obstante, detalló que al decidirse por un inmunizante dentro de la cartera también “deberá estar de acuerdo y cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante”.

En el caso de la Argentina, puntualizó que, aunque “estaba interesada en la vacuna de Pfizer”, no pudo cumplir con tales condiciones. Sin embargo, aclaró: “Esta decisión no afectará el número total de dosis que COVAX le enviará al país en 2021″.

Finamente, y en línea con el contenido de la carta que Cornejo le envió a Vizzotti, destacó el compromiso de la Argentina con el acceso equitativo de las vacunas contra el coronavirus a nivel mundial.

La palabra de Vizzotti

Este miércoles, en conferencia de prensa, Vizzotti volvió a desmentir la versión de que el Gobierno argentino rechazó dosis de Pfizer del mecanismo Covax, y pidió “a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y la obsesión que tienen con Pfizer”.

Con mensaje dirigidos indirectamente a la oposición, se refirió a las declaraciones de Cornejo: “Fue muy sorpresivo el malentendido en relación a esa situación porque tiene dos motivos: no estar al tanto y no entender la complejidad del Covax, o desinformar y generar más preocupación y angustia a la que ya hay en relación a la pandemia y el acceso a las vacunas”.

Ante este escenario, pidió que no vuelvan a repetirse este tipo de “malentendidos” y recordó que siguen abiertas las negociaciones con la farmacéutica norteamericana. Aseguró que hay voluntad de ambas partes en tratar de alcanzar un acuerdo.

