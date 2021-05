Volvió Patricia Argañaraz: Habló de acuerdo entre el Gobierno y la Intergremial y los calificó de payasos e inservibles

En el audio se escucha que Argañaraz diciendo que preparen todo porque solo hasta hoy habrá clases.

Señala que se escuchaban rumores de que la presencialidad sería hasta fines de mayo, pero no contaban con pronunciamientos como el de la intendenta de Campo Santo que pidió que se suspendan las clases, los profesores de Vaqueros que realizaron una asamblea en la que resolvieron no continuar con las clases hasta que no estén todos vacunados.

“Se les salió de las manos”, expresó en la grabación Argañaraz sobre la situación.

Agregó que esta situación será revisada porque las autoridades tienen elecciones y les pesa que decían que las escuelas estaban perfectas y la situación epidemiológica de Salta es distinta a la de Buenos Aires.

“Estos payasos de la Intergremial ya lo tenían arreglado con el Gobierno. Eso es seguro, nada más que tuvieron que adelantar la fecha porque se le quemaron las papas”, sostuvo.

Finalizó diciendo que todo “estaba arreglado bajo con poncho” con las autoridades de la Intergremial Docente “inservible”.