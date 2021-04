Hoy se entregan los Oscar en la ceremonia más atípica de la historia

Serán los Oscar de esta noche los más atípicos en los 93 años de historia de la estatuilla dorada? Tal vez sí. En medio de una pandemia que no da tregua, con los cines cerrados en muchos países del mundo, sin alfombra roja y con la industria cinematográfica hundida en una crisis sin precedentes, los galardones más importantes de Hollywood llevan todas las de perder. Sin embargo, contra viento y marea, y con más dudas que certezas, la tradicional ceremonia se realizará igual, y promete más presencias y menos Zoom, más brillo y menos estrellas “de entrecasa”.

En Argentina la ceremonia podrá verse a partir de las 21 en el canal de cable TNT (con doblaje al español) y en TNT Series (en su idioma original). A las 19, también por TNT, habrá un pre-show desde Los Angeles con la participación de Axel Kuschevatzky. En este espacio habrá entrevistas grabadas a los nominados, proyecciones de los eventuales ganadores y además se interpretarán los cinco temas nominados en la categoría de canción original.

En los últimos días, en medio de los preparativos para la ceremonia, los medios de EEUU señalaban el principal miedo de los organizadores del evento: el bajo rating. La última entrega de los Grammy perdió el 53% del público y los Globos de Oro el 60% respecto a las ediciones de 2020. La audiencia de los Oscar, no obstante, ya estaba en caída libre antes de la pandemia: disminuyó un 44% desde 2014 al año pasado. Por eso, la cadena ABC (que los transmite en el país del norte) puso en venta este año espacios publicitarios con “descuento”: dos millones de dólares por 30 segundos de aire, el 13% menos que en 2020.

Para huir del fantasma de los últimos Globos de Oro, los productores de la gala aseguraron que en la ceremonia de hoy no habrá nada de Zoom ni actores recibiendo premios desde sus casas en pijama. El evento tendrá lugar en dos escenarios distintos: el tradicional Dolby Theatre y la estación de colectivos y trenes Los Angeles Union, un edificio histórico construido en 1939 que tiene amplios espacios al aire libre. También habrá dos sedes alternativas en Londres y en París, para quienes no puedan viajar a Estados Unidos. Y las conexiones remotas se realizarán por satélites, que a diferencia del Zoom permiten controlar la calidad de la imagen y el sonido.

A la ceremonia sólo podrán asistir los nominados, sus acompañantes y los distintos presentadores de los premios, y todos deben cumplir con diez días de aislamiento previo. Nadie podrá usar barbijo frente a las cámaras (aunque sí cuando no están siendo filmados), porque la realización del show, en cuanto a medidas anti Covid, será tratada como un estudio de filmación, con medición de la temperatura al entrar y al menos tres hisopados a los participantes en los días previos a la gala.

Tampoco habrá un solo maestro de ceremonias, sino que varias estrellas se pondrán en el papel de presentadores, desde Brad Pitt hasta Renée Zellweger, pasando por Laura Dern, Joaquin Phoenix, Zendaya, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Bryan Cranston y Halle Berry, entre otros.

Las medidas de seguridad por la pandemia no es lo único que distinguirá a la entrega de este año. Hay un cambio de reglas que es notable: debido al cierre forzado de las salas de cine, esta vez compiten películas que no se exhibieron nunca en la pantalla grande, por lo cual las plataformas de streaming, en continuo tira y afloje con la industria de Hollywood, coparon la parada. Netflix, la plataforma más popular del mundo, por ejemplo, consiguió un total de 36 nominaciones. Y eso hizo que, dos nominadas a mejor película como “Mank” y “El juicio de los 7 de Chicago” fueran conocidas por el público argentino en un 2020 muy atípico.

Del resto de las nominadas al premio mayor, sólo tres más llegaron a la Argentina: “Hermosa venganza” y “Nomadland” se estrenaron en cines, y “El sonido del metal” está disponible en Amazon. Las demás (“El padre”, “Minari” y la potente “Judas y el mesías negro”) lamentablemente no están disponibles para el público local, aunque también es cierto que algunos cinéfilos las bajaron de Internet y ya tienen una opinión formada sobre estos filmes.

En esta 93era entrega de los Oscar no hay ninguna película “fuerte”, dado que no hubo prácticamente registros de taquilla o grandes campañas pro-Oscar de parte de las plataformas de streaming. No hay ninguna “La La Land”, o “Roma”, o “Sin lugar para los débiles”. Es cierto que “Mank” llega con diez nominaciones, pero la película en blanco y negro de David Fincher no tuvo el éxito esperado en Netflix y fue ignorada en la temporada de premios. En su lugar, la gran favorita pasó a ser “Nomadland”, un filme pequeño en presupuesto pero mucho más interesante. La película protagonizada por Frances McDormand sobre una mujer que pierde todo y se lanza a una vida nómade se impuso en los Globos de Oro, en los Bafta y en los premios de los gremios de productores y directores. Y eso la encamina directo al Oscar a mejor película. De todas maneras, nunca se sabe con la Academia, que asimismo podría inclinarse por la comedia negra feminista “Hermosa venganza” o por las potentes y politizadas historias reales de “El juicio de los 7 de Chicago” o “Judas y el mesías negro”.

Fuente: La Capital