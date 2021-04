El Médico que hizo al Presidente suspender las clases, le pide a Gustavo Sáenz que cierre las escuelas 

El cirujano, docente, y magister en Salud Publica, Oscar Atienza, publicó un estudio que hizo al presidente de la Nación, Alberto Fernández, suspender las clases presenciales por el aumento de casos de coronavirus. Ante la situación de Salta, Atienza le pide al gobernador Gustavo Sáenz que no dude y cierre las escuelas.

Por Aries, Atienza explicó que cuando vio la “explosión de casos” en el país a fines de marzo, analizó el periodo de incubación del virus y al caer en la primer semana de marzo cuando comienzan las clases, considera que ahí es “donde se produce” la cantidad de contagios.

Como las clases presenciales continuaron, asegura que eso deviene en que la variable de aumento de casos se sostenga en el tiempo.

Señala que al observarse la mayor cantidad de contagios en la franja de 0 a 18 años, es porque los grupos más jóvenes “están yendo a las escuelas”.

Las variables en Salta superan los parámetros de Nación para considerar una zona de alto riesgo. Por ejemplo la provincia tiene 184 casos cada 100 mil habitantes, cuando a nivel nacional el alerta es por 150 casos cada 100 mil habitantes.

Teniendo en cuenta estos números y ante una hipotética situación que fuera consultado por el gobernador Sáenz sobre de qué forma proceder, Atienza respondió que recomendaría cerrar inmediatamente las escuelas.

“No hay que arriesgar a los niños a la enfermedad, son los sectores más vulnerables. El niño no puede tomar una decisión, la decisión la tiene que tomar el sector político. Que no dude el Gobernador y no se va a equivocar si cierra las escuelas”, expresó el especialista.

También el médico sostiene que a esta altura del año los niños comenzarán a requerir internación por otras enfermedades comunes, por lo que habrá una “doble sobrecarga” en los hospitales.

“Ya tienen que suspender la presencialidad con esas cifras, no se van a arrepentir. Creanme”, finalizó.