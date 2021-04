Alberto Fernández : “A mí, la rebelión, no”, dijo, sobre los que no quieren acatar el DNU

“A mí la rebelión no eh, no estoy para tolerarles que hagan lo que quieran”, dijo en la conferencia de prensa que dio tras reunirse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Consultado sobre la decisión de algunos actores del sector gastronómico, así como colegios, de no cumplir con las medidas de restricción, como la atención en los bares al aire libre y la suspensión de las clases, reclamó que quienes no estén de acuerdo “se dirijan a la Justicia a hacer el debido reclamo”.

Más adelante completó la idea: “La prepotencia no tiene que ver con un estado de derecho, a los que no les gusta, que recurran a la Justicia y hagan solicitadas”. Y argumentó: “Estoy para ayudarlos en la emergencia en la que estamos viviendo, no para tolerarles que hagan lo que quieran, la indisciplina, que he visto en muchos restaurantes colmados de gente”.

Restaurantes y colegios

Tras el anuncio del miércoles sobre las nuevas restricciones que se implementarán desde el lunes durante 15 días y la novedad acerca de que los locales gastronómicos solo podrán disponer de mesas en espacios al aire libre, muchos actores de ese sector demostraron su disconformidad e incluso enojo. “No acataremos el DNU” publicaron algunos en las redes sociales.

El sector gastronómico es uno de los más afectados por la pandemia y según indicaron fuentes del sector, ya se cerraron más de 10.000 locales y se perdieron 150.000 puestos de trabajo.

Por su parte, no solo especialistas y funcionarios de la oposición se pronunciaron contra la suspensión de las clases presenciales. Algunos colegios, como el Esseri de La Plata, afirmaron que irían a la Justicia para impedir el cierre de las aulas y llamaron a que los padres envíen a sus hijos al colegio el lunes.

Tras la reunión mantenida por el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta acerca de la suspensión de las clases presenciales, el mandatario ofreció una conferencia de prensa para anunciar que su decisión sigue en pie.

