Para salir de la crisis, Isa propone el regreso a la doctrina peronista

Miguel Isa, presidente del Partido Justicialista de Salta, dijo sentirse preocupado por la situación – sanitaria y económica – que vive el país y que, advirtió, se agudiza día a día con el avance firme del neoliberalismo.

“Creció el individualismo”, disparó el dirigente justicialista y aseguró que la respuesta hacia el progreso de esta ideología debe ser “la comunidad organizada”.

Se trata de un concepto acuñado por Juan Domingo Perón allá por 1949 – de hecho, el ex presidente tituló su libro con este nombre – que promueve un programa demócrata social, participativo y humanista, reconociendo los derechos de las personas y sus obligaciones.

“Debemos construir un proyecto de civilización alternativo al capitalismo liberal”, señaló Isa y explicó que, para la tarea, es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad; “creo que este un momento donde tenemos la necesidad de volver a replantearnos cómo estamos y hacia dónde vamos”, completó.

Así las cosas, aclaró que el avance del neoliberalismo no es patrimonio exclusivo del país; basta con observar lo que sucede con la provisión de vacunas en el mundo para darse cuenta que el humanismo no está en boga. En este sentido, Isa aseguró que el medicamento contra el covid-19 debe ser declarado de interés universal para que no existan más privilegios para los poderosos del globo.

“La Argentina debe edificar un nuevo proyecto alternativo al capitalismo neoliberal – insistió el dirigente peronista y concluyó - La comunidad organizada es una democracia participativa; el sujeto político de la revolución peronista es el pueblo organizado”.