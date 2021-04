Segunda ola: el Hospital del Milagro con la terapia saturada y sin personal médico

Héctor Ojeda García, secretario gremial ASINPROSASA, advirtió que las 12 camas de terapia intensiva que posee el nosocomio ya están ocupadas, en tanto que en el anexo se instalaron 36 camas covid pero no se nombró personal, por lo que es un solo médico el encargado de supervisar a los pacientes.

Por Aries, el doctor Héctor Ojeda García, secretario Gremial de ASINPROSASA, explicó que de un tiempo a esta parte ha sido notorio el incremento de pacientes que concurren al Hospital del Milagro con cuadros sospechosos de coronavirus y advirtió, en este sentido, que el nosocomio no se encuentra en condiciones de afrontar una segunda ola de contagios.

En este contexto, señaló, causaron indignación las aseveraciones del ministro de Salud, Juan José Esteban, en cuanto a la cantidad de camas covid con las que cuenta el hospital; unas 36 camas nuevas en el anexo Arenales – ex geriátrico – 30 en el propio hospital y 12 en terapia intensiva.

“Desde el 16 de septiembre del años pasado que venimos diciendo que el anexo no cumple los requisitos de infraestructura para albergar a pacientes de esta complejidad, además de no contar con personal”, advirtió el especialista y afirmó: “El gran problema hoy es que están las camas pero no está el recurso humano. Hay un solo médico coordinando todas las tareas y nadie más”.

Así, Ojeda García puso sobre el tapete que en el último nombramiento de personal de Salud para toda la provincia – aquella lista polémica donde figuraba la hija odontóloga del propio Ministro – ninguno de ellos fue para el nosocomio de avenida Sarmiento.

“Necesitamos médicos con experiencia; encima, el anexo está a unas cuadras del hospital y, por ejemplo, anoche un paciente se descompensó y tuvimos que trasladarlo de urgencia porque no había personal para atenderlo”, relató el especialista y sentenció: “Pasaron seis meses y hoy la cosa está como estuvo siempre, ¿dónde está el equipo que se anunció? Es todo una falacia”.