Bitcoin volvió a superar los US$ 60.000 y se encamina hacía un nuevo máximo

El pico máximo fue de US$ 61.800, un mes atrás. Desde que comenzó el año, Bitcoin acumula un crecimiento del 110% pero, si se lo compara contra su precio más bajo en marzo de 2020 (US$ 3.500), su alza supera el 1.600% en poco más de 12 meses,

El Bitcoin (BTC) volvió a superar este lunes los US$ 60.000 y se encamina a superar máximos históricos, en medio de un clima de euforia ante la pronta salida a cotización en la bolsa de Nueva York de la empresa Coinbase, una de las principales plataformas de compra de criptomonedas en Estados Unidos.

Esta mañana, el BTC alcanzó los US$ 61.300 por unidad, apenas US$ 500 por debajo del máximo histórico que había marcado un mes atrás, e hilvana su quinto día consecutivo de crecimientos intradiarios, aunque luego recortó su alza para quedar apenas arriba de los US$ 60.000 en horas de la tarde, según el portal especializado Tradingview.

Desde que comenzó el año, Bitcoin acumula un crecimiento del 110% pero, si se lo compara contra su precio más bajo en marzo de 2020 (US$ 3.500), su crecimiento supera el 1.600% en poco más de 12 meses, mucho más que cualquier otro activo financiero o commmoditie.

En un contexto de cada vez mayor aceptación de las criptomonedas tanto por empresas como de consumidores y de formas de pago, en las últimas jornadas se sumó la noticia de que el próximo miércoles 14 de abril la empresa Coinbase Global Inc empezará a cotizar en el índice Nasdaq.

Coinbase es una de las principales plataformas para el intercambio de criptomonedas en Estados Unidos y su salto a la bolsa será el primero en su tipo para una empresa que se dedique a la compra y venta de criptomonedas.

Las expectativas de que su acción tenga una gran recepción por parte de los inversores que buscan sumar a su porfolio empresas emergentes del sector sumó volumen a la demanda por el BTC y otras criptomonedas.

En ese sentido, otros tokens como Binance Coin (BNB), Ripple (XRP) y Pankakeswap (Cake) marcaron alzas de entre el 50 y el 62% en los últimos siete días y lideraron las alzas del mercado cripto que, la semana pasada, superó en capitalización total los US$ 2 billones, según el portal Coinmarketcap.

A principios de 2021, Tesla Inc. informó a sus accionistas que había invertido US$1.500 millones en la compra de BTC y, más recientemente, que comenzó a aceptarlo como pago por sus autos eléctricos.

La adopción de grandes empresas de criptoactivos sumó también al banco Goldman Sachs, que ofreció a sus clientes acceder a fondos para invertir en criptomonedas, mientras que gigantes de los medios de pago como Paypal y Visa comenzaron a usar criptomonedas como parte del proceso de pagos.

Télam