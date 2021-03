Denunció el incumplimiento de protocolos y la despidieron por segunda vez en el año

A principios de año, personal de Salud de la Provincia iniciaba una serie de reclamos ante los eventuales despidos que se iban a producir; y es que, según informaban, desde el Ministerio a cargo los habían notificado explicando que los contratos por la contingencia covid no se renovarían y que, en primera instancia, 34 trabajadores quedaban cesantes. La medida alcanzaba a un total de 200. No obstante el Ministerio revió su posición y los contratos fueron renovados.

Cintia Reynaga fue la cara visible de la protesta; formó parte de los 34 despidos y, hoy, nuevamente se quedó sin su fuente laboral.

“Fue una represalia por haber sido la cara visible contra los despidos injustificados de principio de año. Desde el minuto uno que fuimos reincorporados fuimos víctimas de situaciones de abuso de autoridad y persecución”, señaló – por Aries – la enfermera.

Según su visión, esta decisión responde a la intención del Ministerio de Salud de enviar un mensaje hacia el resto de los trabajadores; “un mensaje que pretende infundir miedo”, aseguró, ante una posible organización de los demás precarizados.

Hoy, continuó, el problema radica en que en el Hospital San Bernardo, en algunas áreas, incumple los protocolos sanitarios en vigencia.

“Yo hablé con el gerente Salomón y le informé la situación; él me dijo que no estaba al tanto de lo que estaba pasando”, relató Reynaga y continuó finalizando: “Me atreví a denunciar la falta de cumplimiento de protocolos en un sector del hospital. Yo tomé la guardia de manera más estricta, impulse el reclamo y no hubo respuesta. Decidí grabar lo que sucedía y me dijeron que ese era el motivo por el cual me despedían”.