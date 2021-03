Después de un cuadro grave de covid-19, el Chaqueño Palavecino vuelve a los escenarios hoy

Por Aries, Palavecino adelantó que esa es la fecha fijada para el reencuentro con los salteños, mientras desde hoy y hasta el domingo lo hará en Córdoba, ya que dijo que necesitar estar con el público y trabajar.

Se trata de los primeros recitales que brindará el artistas después de declarada la pandemia y haber sido infectado por el virus.

“Ruego que lleguen las vacunas para todos, hay que hacer las cosas como nos piden”, sostuvo.

Aseguró que como secuela le quedó cambios en el estado anímico, ya que hay días en los que se siente sin ganas de hacer nada y otros en que tiene mucha energía.

Destacó que tiene los pulmones en buen estado, pero reconoció que no se hizo control para saber si tiene defensas o no.

“Yo la vi fiera, entendí que todo lo que tenía al lado no me servía de nada al último porque lo que quería era comprar aire, o sea oxígeno puro, pero por más plata que tenga no te sirve”, manifestó Palavecino.

Recordó que fue una pelea el transcurso de la enfermedad, lapso de tiempo en el que vio mucha gente que se fue mientras “quedamos algunos porque San Pedro no nos quiso llevar”.