En pandemia, las picardías se condenan

Es curioso que el Ministro de Salud diga que va presentar a la Justicia el listado de la gente vacunada cuando la prensa ya conoce que son cinco; eso lleva a suponer que es el propio equipo del Ministro de Salud el que dejó trascender una lista con los nombres. En principio se habla de diez funcionarios de distintos niveles.

Además, hay quienes han publicado fotos vacunándose. ¿Cómo es posible que conozcamos cinco hasta ahora y los otros cinco los tenga que dar el Ministro de Salud y deba hacerlo ante la Justicia? Yo le puedo asegurar – sabiendo cómo ha sido manejado esto - que estos nombres aparecerán en la prensa con el transcurrir de los días. Pero, si esto es información confidencial, ¿hay filtraciones en el Ministerio? ¿El COE no sabe lo que se hizo ni quiénes son los esenciales?

Esto es una real guachada. Estos tipos, cuando vieron que llegaban vacunas empezaron preguntar quién se quería vacunar, después empezaron a buscar los esenciales y no esenciales pero cercanos al poder. Los que tuvieron un poco de pudor dijeron no, como puede haber sido el caso del Gobernador, por ejemplo, o el caso de los Ministros. No hay otra.

Esto fue en enero y es 16 de marzo cuando oficialmente sale el Gobierno a anunciar lo que pasó. Indudablemente esto fue muy mal manejado y los que lo hicieron, lo hicieron desde el anonimato, porque ninguno dijo “yo fui vacunado”. ¿Y esto como salió? A través de la prensa, ¿Cómo salió a la prensa? No se va a buscar tampoco quién entregó la lista; pero aquí hay una lista que ya alguien la tiene y va dosificando las entregas. Van a seguir saliendo nombres; los otros cinco van a salir mucho antes que el ministro Esteban entregue esto a la Justicia, si es que se la piden.

Se mandaron una guachada, es así. No hay forma de arreglar esto por más palabras que se le quiera poner. Lo único que hizo el ministro Villada es salvaguardar la figura del Gobernador, su familia y la de todos sus Ministros. Pero claro, cuando se ve que una asesora jurídica de apellido Calletti - de 42 años - ha sido vacunada, uno piensa “no hay derecho”. Hay abuelos que esperan pacientes y ansiosos un turno en el 148 y esta señora, rebosante de salud, se hizo vacunar en enero. La pongo como ejemplo.

Sabían que en esa época no se estaba vacunando y no debían vacunarse; hubo alguien que se los ofreció y dijeron que si, habrá otros que dijeron que no, es decir, quedó a criterio de ellos. La que no tuvo opción es la población; estamos todos esperando pacientemente a que nos llegue el turno, como corresponde.

Nunca pude llegar a comprender la figura de los ‘esenciales’. ¿Y el Gobernador de la Provincia? Entonces deberían haberlo obligado a vacunarse; sale fuera de la provincia y del país y no está vacunado, ¿por qué será? Y será porque entendió que, moralmente, no correspondía vacunarse. Los que se vacunaron hicieron una picardía que le salió cara a algunos, estuvieron contentos estos dos meses pero las cosas se saben siempre. Esta figura que crearon ahora del ‘estratégico’ se creó para salvar una situación.

¿Cómo puede ser que haya diez vacunados y la prensa sepa el nombre de cinco? Le advierto al Ministro que antes de que dé explicaciones al juez, esos nombres se van a conocer, se lo puedo garantizar. Así es la prensa y así debe ser cuando se está haciendo algo indebido.

Los que están en esta situación hoy tienen una condena social.