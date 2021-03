Diputado saencista disparó contra los funcionarios vacunados: “¡Ratas, renuncien!”

Francisco Fabio Rodríguez, diputado provincial del bloque Justicialista Gustavo Saénz Conducción, utilizó su cuenta de Facebook para descargarse y apuntar su crítica a quienes pertenecen al Gobierno Provincial y se inocularon con dosis de Sputnnik V.

“Una vacuna que llego para traer esperanzas a nuestros abuelos a las personas de riesgo, al personal de salud, de educación, de policía y demás. Esperada con mucha ansiedad un año desde que inició la pandemia y que lamentablemente llevó la vida de muchos, amigos, conocidos, vecinos, etc”, arranca el enunciado del diputado Rodríguez.

El texto continúa: “Vergüenza ajena y repudio total a los funcionarios, a los políticos a los amigos del poder que usando sus métodos ventajistas y mostrando lo corrupto que son; accedieron a estas vacunas que son las esperanza de todos, y hablan de empatía de trabajar en equipo y no sé de cuántas cosas más victimizándose. Las quieren a todas para ellos mismos, aprendan que están al servicio de el Pueblo!!!”.

“Les aseguro señores que esto que hoy hacen no es lo que quiere nuestra comunidad, deberían renunciar a sus cargos o más bien deberían ir presos. No necesitamos personas incompetentes, egoístas y traicioneras a la vida, a la salud, al amor. RENUNCIEN, eso sería algo digno si aún les queda algo de dignidad, ratas son...”, continuó el legislador de La Candelaria.

“Abuelos fallecieron esperando esta vacuna médicos, docentes, policías y voluntarios cayeron internados esperando esta vacuna”, dice el diputado.

Finalmente cierra: “Son impresentables, Salta no se merece estas personas, nuestro Gobernador no se merece estos funcionarios, que a diario lucha por una Salta más justa y unida en sociedad para lograr el sueño de una gran Salta de todos y estos la arruinan lamentablemente. No hay justificativos les aseguro, enojensen, marginenme, no hay problema pero es la realidad YA HAN MARGINADO A MUCHOS SALTEÑOS USTEDES!!!”