Incendios en Chubut: al menos 15 desaparecidos y declararon el “estado de desastre"

La situación en Chubut es de un dramatismo inimaginable. El fuego arrasó con miles de hectáreas de bosque patagónico, se cobró la vida de animales, destruyó autos y casas, hirió personas y, a muchas otras que se encuentran evacuadas, el incendio las dejó sin nada. Hay al menos 15 desaparecidos y más de 100 viviendas afectadas.

La lluvia que cayó en la zona ayer por la madrugada apaciguó las llamas, pero aún hay focos que se mantienen activos en los que se encuentran trabajando brigadistas, bomberos y personal de defensa civil. “Es un incendio activo, con un comportamiento muy bajo”, explicó el director provincial de Defensa Civil del Gobierno de Chubut, José Mazze, quien en declaraciones a Río Negro, indicó que los incendios en Lago Puelo y El Hoyo se encontraban “con poca actividad”.

Los brigadistas continuarán trabajando este jueves en esa zona de la Comarca Andica Paralelo 42 para evitar -si mejoran las condiciones climáticas- que el fuego se reactive a niveles de extrema peligrosidad como los ocurridos esta semana.

Puntualmente en Lago Puelo, el director de Defensa Civil municipal, Julián Cayun, informó ayer a última hora que el incendio interfase “urbano forestal, que mezcla el bosque con las viviendas, se encuentra contenido y en procedimiento de extinción”. “La lluvia ayudó mucho”, agregó, y precisó que el objetivo para hoy es “tratar de extinguir los focos dentro del área quemada”.

“Hay que trabajar bien sobre la periferia para poder controlar que no se escapen de ahí y que no tengamos algún otro incidente”, expresó Cayun, quien advirtió que si si hoy levantan las temperaturas “habrá presencia de viento”. En la zona no hay servicio de electricidad, ni de agua potable, justamente por las bombas se paralizaron por la falta de energía.

A última hora de este miércoles, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios informó que el fuego en El Hoyo “está extinguido”, por lo que “se repliega personal”. Sin embargo, se mantendrá una dotación atenta a cualquier imprevisto.

El Gobernador Mariano Arcioni declaró este miércoles el “estado de desastre ígneo en la Comarca Andina”, por el plazo de un año a raíz de las “consecuencias devastadoras” generadas por los incendios forestales que se iniciaron el último fin de semana. En el decreto que firmó el mandatario provincial se describió que “se produjeron incendios y éstos se propagaron de manera imprevista, generando consecuencias devastadoras en la población y daños materiales, tanto en establecimientos como en viviendas”.

La resolución adoptada por el Gobierno de Chubut autoriza modificaciones presupuestarias para atender los daños originados por los incendios. En efecto, se anunció un desembolso de 10 millones de pesos para asistir a las familias que fueron afectadas por las llamas y para las tareas de reconstrucción.

Ayer por la tarde, Alberto Fernández anunció el envió de 2 helicópteros, 3 aviones hidrantes 12 autobombas, vehículos de apoyo y 62 brigadistas convocados por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego: “Seguimos de cerca lo que ocurre con los incendios en Río Negro y Chubut”.