Bárbaro cierra la grieta: “De un lado y del otro hacen negocios”

Estamos viviendo un momento de mucha angustia y se nota en la calle. Así lo expresó Julio Bárbaro, licenciando en Ciencias Políticas y analista, al momento de analizar la actualidad argentina.

En este sentido, el especialista aseguró que la única manera de saldar la situación es con una dirigencia a la altura las circunstancias, algo que no avizora localmente. De hecho, señaló que los espacios políticos que pugnan hoy por la administración estatal, oficialismo y oposición, cuentan en sus filas con personas acusadas de actos de corrupción.

“Uno ve, por un lado, los juicios por los cuadernos o por los hoteles y, del otro lado, deberíamos hojear el libro del hermano de Macri, donde desnuda los negociados de esa etapa”, sostuvo Bárbaro y continuó: “De un lado y del otro; Argentina no tiene una dirigencia que piense en todos antes que en ellos mismos. De un lado defienden a un grupo de negocios y del otro lado a otro”.

Para Bárbaro, el caso de Brasil es paradigmático: un dirigente obrero como Lula da Silva pudo llegar a la presidencia.

“Nosotros aquí no tenemos esa clase de dirigentes; personas que hayan participado al lado del pueblo y con ganas de construir; que prioricen lo colectivo en detrimento de sus negocios”, disparó.

Pero, según su visión, esta característica no es exclusiva de Argentina. En Inglaterra, por caso, la disolución paulatina del imperio y la falta de representantes hace que el ciudadano mire con admiración a Ángela Merkel, canciller alemana.

“Hay momentos en la historia donde no hay hombres”, señaló el especialista y concluyó: “Hoy no podría nombrar a ningún dirigente político argentino que esté a la altura de las circunstancias. Van a aparecer, pero hasta el momento no hay; no hay un salto en serio en la calidad de la política”.