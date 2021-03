A las puertas de un nuevo conflicto, inician asambleas en dependencias municipales

A partir de hoy, una serie de asambleas se desarrollarán en las dependencias de la Ciudad, siendo la Secretaría de Movilidad Ciudadana – ex Tránsito Municipal, Santa Fe 545 – uno de los organismos con mayor cantidad de reclamos.

“No están bien las cosas”, aseguró – por Aries – Dardo Martínez, delegado de los trabajadores de Tránsito y miembro del gremio SIMUSA, al ser consultado por la situación.

Según explicó, los problemas no son nuevos y, según su visión, responden a que sucesivos Jefes Comunales “no tuvieron la seriedad” necesaria para manejar el área.

Así, explicó, hoy el organismo de la Ciudad no cuenta con vehículos en buen estado y tampoco con personal; además, indicó, no les otorgaron uniformes y hay móviles fuera de servicio esperando arreglos mínimos que no debieran costar más de $500.

En tanto, el delegado señaló que la cuestión de autonomía de Tránsito no fue solucionada y que, de hecho, los trabajadores notan como día a día van perdiendo espacios en cuanto a tareas y obligaciones, por lo que – tal cual se advertía durante las últimas asambleas comunales – temen por la continuidad de las fuentes laborales.

Sumado a esto, el diálogo con la Administración Romero dista de ser cordial, apuntó Martínez, quien no dudó en calificarlo como “un gobierno autoritario”. “Deberían sentarse a conversar y respetar las normas sindicales”, aseguró.

Por otro lado, informó, otro de los puntos a discutir en las asambleas es el pago del bono que otorgó la Provincia - $10.000 –, acción que, creen, la Municipalidad imitará. Destacó, en este sentido, que históricamente la Comuna sigue los pasos de la Provincia y, teniendo en cuenta la crisis económica en ciernes, esta no es ocasión para dejar de hacerlo.

“Las cosas no están bien”, reiteró el delgado concluyendo.