Periodista trató al comisario de Moldes de “puto, maricón, negro, pelado, chaqueño, pata sucia, gordo y enano”

Sebastián Cruz se presenta en su Facebook como “Director de noticias en elprimerodelvalle.com.ar y trabaja en REPORTERO en Multivisión Federal y Journalist - Director en FM "Urbana" 102.3”, abrió su programa de radio del jueves haciendo un descargo sobre un video viral.

Explicó que el mismo “causa indignación” y que en una oportunidad ha tenido un enfrentamiento ya con la policía “y han tenido que cambiar el comisario por incidentes que genera la misma fuerza, porque se creen arriba de la justicia”.

En el video, según relata el comunicador, “estaba con la familia, no era una fiesta clandestina porque eso es donde hay música, chicos y jóvenes donde toman alcohol y están bailando”.

“De mala manera me dijeron que me hacían un acta. Le dije ‘hacela’, no sé si eso es lo que no le gustó” expresó Cruz.

“Uno es dueño de su casa y decide quién entra”, señaló y agregó: “lo peor es que vaya a tu casa una sarta de policías y que encima venga un gordo negro y pelado, chaqueña pata sucia y que te empiece a insultar” espetó el periodista en referencia a Oscar Aramayo, comisario de Coronel Moldes, quien encabezaba el operativo en la reunión de la casa del periodista.

“Si viene un tipo que ya demostró ser homosexual, que fue descubierto manteniendo relaciones en la comisaría -no tiene nada que ver, pero bueno lo contamos-. Que después salió a defenderlo gritando ‘carlito carlito’ como buen puto porque no existe otra palabra, pero bueno…con todos los oficiales a la vuelta, el tipo puteandote, insultándote, uno lo va a insultar”, continuó.

“Por qué tiene que ir esta sarta de inútiles” señaló el comunicador sobre el resto de los uniformados; “no pueden tener cinco policías para mandar una notificación en una camioneta que pagamos nosotros. Es una vergüenza tener a un enano, maricón, pelotudo como es el comisario, que trae a su amante y a hijos ajenos a criarlos y que nosotros tenemos que bancar en la comisaría local” sumó al comentario Sebastián Cruz, quien además colgó el video con los insultos a su perfil en redes sociales.