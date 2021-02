Mónica Juárez explicó el error en la placa de Güemes y denunció operaciones en su contra

Después de descubrir una placa en homenaje al bicentenario de la muerte del General Martín Miguel de Güemes con un error que le valió cuestionamientos y hasta burlas, la diputada provincial Mónica Juárez publicó una carta donde reiteró las disculpas.

“Luego de que todos hablaran, siento que ahora me toca a mí”, señaló Juárez y sostuvo que “si bien se trató de un error cometido por una persona externa a mi equipo sobre quien había depositado mi confianza, asumo toda la responsabilidad, ya que fue mía la iniciativa de que nuestro Héroe Gaucho tenga un reconocimiento en ese lugar”.

“Algunos me comentaron que les pareció exagerado y malicioso el tratamiento y trascendencia con que algunos medios y o referentes de la política expusieron el tema. En esto coincido, ya que en definitiva un error humano involuntario y subsanable lo puede cometer cualquiera”, escribió la legisladora y marcó que “todo esto me hizo reflexionar respecto a tantas ocasiones en las que no se miden con la misma vara actos de corrupción o “desinteligencias” que no cuestan a cada ciudadano/a, muchísimo más que una jocosa sonrisa”.

“Sólo a modo de ejemplo: en Salta se construyeron en tres oportunidades las bicisendas de calles Belgrano y Alvarado. Sin embargo ciertos medios, no le brindaron la importancia que acredite una tapa o portada de noticia. Quizás la vara de intereses sea distinta, o quizás en este y otros tantos hechos, no se “operó” para que convertir un simple error humano e involuntario en un escándalo. Pese a que hasta esta semana inclusive, los bloques de cemento que colocaron en bicisendas, se ha convertido en una verdadera trampa para automovilistas incautos que en momentos en que las lluvias impiden la visibilidad, terminan con sus vehículos dañados y sin que aparezcan los responsables”, citó Juárez.

También señaló que “con respecto a la “preocupación” de la CoPAUPS, les recuerdo que la ciudadanía todavía está esperando que se expida respecto al daño perpetrado sobre las históricas baldosas del Cabildo para instalar un código QR, la demolición del inmueble de calle 20 de febrero que estaba protegida por ser un bien patrimonial, o el aberrante edificio que se construye en San Juan al 500 sin respetar el pasado de nuestra ciudad”.

“Soy consciente que estamos frente a un año electoral, y que la política no siempre se usa para el bien común; más bien, algunos sienten que es para el bien personal o familiar. En mi caso estoy en política porque creo en una causa enorme, que es la de trabajar por y para que Salta este mejor. Para eso, elegí a un proyecto político con un conductor al que estoy segura que la historia lo recordará como el gobernador de las grandes obras para los salteños”, subrayó Juárez y concluyó: “La verdad se impone siempre y los salteños me eligieron como la mujer más votada para acompañar al gobernador, porque saben de mi trabajo en los barrios por sobre cualquier pretensión política. En pleno convencimiento de que la política, no es un legado familiar”.