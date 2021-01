El plan del Gobierno para suspender las PASO, cada vez más frío

El oficialismo no tiene los votos que necesita en Diputados para modificar las leyes electorales. Tampoco puede cambiar la ley porteña ni la bonaerense.

Aunque no lo diga en público, el presidente Alberto Fernández piensa igual que los gobernadores peronistas del norte argentino: cree que hay que suspender las elecciones primarias de este año. Sabe, sin embargo, que para evitar el primer turno electoral del año tiene que conseguir que parte de la oposición de Juntos por el Cambio acepte votar junto al Gobierno en el Congreso en la modificación de la norma electoral que convierte en obligatorias las elecciones para definir los candidatos de las alianzas electorales. “Si no hay consenso, las PASO no se pueden suspender”, le dijo a este diario un hombre que viajó con el Presidente a Chile.

Hoy, según admite el propio oficialismo en la Cámara de Diputados, esa dificultad es insalvable. “No están los votos”, le dijo este miércoles a Clarín un importante diputado del Frente de Todos. La iniciativa del chaqueño Jorge Capitanich de llevar a seis gobernadores al Congreso -entre ellos los radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés- para proponer la suspensión hoy está empantanada.

Juntos por el Cambio definió hace varias semanas que defenderá las PASO con una convicción que no tuvo mientras ocupó el Gobierno. El principio que ordenó esa decisión es bastante simple: “Si es algo que impulsa la Casa Rosada, a la oposición le conviene lo contrario”.

Además de la posibilidad de bloquear la suspensión en el Congreso, Juntos por el Cambio cuenta con un recurso adicional para frustrar los planes del Presidente, porque puede mantener vigentes los turnos de las PASO para elegir cargos locales en la Capital Federal y también en la Provincia de Buenos Aires. En este último distrito, el oficialismo necesitaría que al menos cuatro senadores bonaerenses se den vuelta y voten en contra de su bloque. Un dirigente cambiemita de la provincia que está muy enojado con Mauricio Macri recorre los despachos peronistas asegurando que tiene la llave para conseguir esas cuatro piruetas, pero no consiguió -al menos hasta esta semana- que en el Frente de Todos tomen en serio esa propuesta.

Si Buenos Aires y la Capital deciden mantener las PASO, el argumento sanitario que esgrime la Nación perderá sentido, porque la gente tendrá que ir a votar de todas maneras en esos distritos, que concentran a casi la mitad de los votantes argentinos. Además de los cargos provinciales en Capital y Buenos Aires, otras nueve provincias definirán cargos legislativos e incluso Santiago del Estero y Corrientes tendrán que definir gobernador. Algunas de esas provincias también tienen PASO locales.

El Gobierno estima que, si se supenden las votaciones de agosto, dispondrá de más tiempo para esperar una recuperación en la economía. Hoy, con los planes de vacunación cada vez más enredados, ese panorama está oscureciéndose.

Además de la oposición, que ya dijo que buscará mantener vivas las PASO, el Gobierno tendrá que conseguir el apoyo de Cristina Kirchner para la suspensión. La vicepresidenta mantiene un considerable poder en varios espacios de la administración, pero hay un área en donde lo tiene todo. En la definición de la estrategia electoral oficialista, su palabra es santa. Ella fue la que creó el Frente de Todos, ella fue la que postuló a Alberto Fernández para que encabezara la fórmula y ella fue la que aportó la enorme mayoría de los votos para regresar al Gobierno.

En el último año, no hay ningún indicio de que esa situación se haya modificado.

Por eso, hasta que la vicepresidenta no se manifieste en público sobre la cuestión, las definiciones serán todo lo inestables que puedan ser.

Clarín