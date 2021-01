El Tribuno Básquet tiene técnico

Martinez sera el reemplazo de Ricardo De Cecco, quien se hizo cargo de Colon de Santa Fe.

Pablo Martinez dirigió en la primera temporada (2016/17) que el Tribuno Básquetbol jugó el Torneo Federal, con una participación histórica quedando a un paso de jugar por uno de los dos ascensos al Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

Ahora regresó y ya trabaja con el plantel que competirá por cuarta vez consecutiva el certamen de ascenso.

De regreso al TBB el DT contó acerca de su llegada. “Me tomó un poco por sorpresa, la verdad que fue muy lindo volver a hablar con la gente del club, si bien no perdimos el contacto, fue lindo poder hablar de básquet y encima que se dé mi regreso. Estoy muy feliz, muy agradecido con la gente de esta institución”, apuntó. “Cuando me fui dije que me gustaría volver a Salta, lo dije en ese momento que me toco salir del TBB y nunca me imagine que iba a ser tan rápido. Muy contento, feliz por una nueva oportunidad y qué más que sea en el Tribuno”.