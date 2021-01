Ofensiva anti-covid de Biden: cien millones de vacunados en cien días y regreso a la OMS para contener a China 

“Vamos a tener que movilizar todos los recursos del sector público y privado. Y necesitamos que el Congreso actúe rápido, esto es una emergencia nacional”, anticipó Jeff Zients, el hombre del gobierno de Joe Biden a cargo de la ofensiva anti-covid, en un encuentro virtual con un grupo de periodistas, entre ellos Infobae, en el que se explicó en detalle la nueva estrategia de la Casa Blanca ante una pandemia que ya le costó 400.000 vidas al país.

Este jueves, Biden firmará diez órdenes ejecutivas “que tendrán un impacto directo en la crisis”, añadió Zients, un hombre sin formación científica, pero que en los tiempos de Barack Obama en la Casa Blanca era conocido como “el señor que todo lo arregla”. Como “zar anti-covid”, Zients tendrá autoridad sobre todos los organismos federales para que la estrategia contra el virus sea uniforme en todo el país. El primer paso se resume en una frase: cien millones de vacunados en cien días. Y la mayor cantidad posible de gente usando barbijo esos cien días.

“Es una meta ambiciosa, pero alcanzable”, añadió Zients, que enseguida admitió que el país, con 330 millones de habitantes, necesita mucho más que cien millones de vacunados. “Déjeme ser claro, no va a ser fácil, cada estadounidense deberá hacer lo suyo. Pero por primera vez desde que se inició la pandemia existe un plan, aunque esto es solo el comienzo”.

El equipo de Biden describió un panorama oscuro: no hay aún suficientes vacunas, tampoco la cantidad de centros de vacunación necesarios. El país no tiene datos confiables de la pandemia y no hay coordinación a nivel nacional. El gobierno quiere abrir las escuelas, pero las condiciones no están dadas aún. El plazo que se fija para recuperar las clases presenciales en la mayoría de las escuelas es de cien días.

“Tenemos que vacunar a la mayor parte de la población, pero no tenemos la infraestructura necesaria para hacer eso. Por eso necesitamos que el Congreso apruebe los fondos. No tenemos la capacidad para hacer todos los tests necesarios, los que nos permitan abrir escuelas y comercios”, reconoció Zients.

Si bien esa falta de fondos y coordinación es atribuible en parte a decisiones de Trump, también hay que considerar a la singular arquitectura administrativa del país, donde cada uno de los 50 Estados tiene un enorme poder y autonomía. Hay además 3.006 condados, repartidos en uno de los territorios más grandes del mundo, que cuentan también con un amplio margen de decisión. Hay que tener en cuenta también el estatus especial de las 570 tribus americanas, ya que aproximadamente la mitad de ellas están asociadas a reservas indias.

Es por eso que Zients recalcó que se trata de un plan que es “la combinación de meses de esfuerzos de equipos en pos de lograr una estrategia nacional” y que se trabajará “en estrecho contacto con Estados, condados, territorios y gobiernos tribales”. La “ciencia, los datos y la salud pública es lo que mueve a este plan, no la política”, añadió.