A Bettina Romero le llama la atención que Sáenz no destine obras a Capital pero destaca que tiene el apoyo del Presidente 

La intendenta Bettina Romero aseguró que le llama la atención que el gobernador Gustavo Sáenz no haya destinado obras para Salta Capital en el Presupuesto 2021, y al mismo tiempo destaca que tiene garantizado el apoyo del presidente Alberto Fernández.

Por Aries, Romero pidió ser respetuosos ya que el presupuesto fue elaborado por el Gobernador y “por algo lo habrá armado así”.

Aseguró tener la esperanza de gestionar y dialogar con Sáenz porque cree que la ciudad necesita un apoyo de recursos como lo tuvo históricamente.

Consideró que si este año a ese acompañamiento no lo tiene, debe ser porque “hice una buena gestión y conseguí 400 millones del Presidente de la Nación” y ante un contexto económico complejo la Provincia decidió priorizar el interior.

La Intendenta recordó que la Capital tiene una necesidad de obras desde hace décadas, y resaltó que para este 2021 “tenemos garantizado el apoyo del Presidente”.

Para Bettina Romero, no hay un abandono del Gobierno provincial pero sostiene que le “llama la atención” la disminución de obras porque “acá vive la mitad de la población de la provincia”.

“Que no esté no significa que no la podamos conseguir y pedir apoyo”, expresó la jefa comunal capitalina ya que el gobernador Sáenz conoce la Capital y sabe la enorme necesidad que tiene la ciudad.