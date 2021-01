Consideran “desacertado” un aumento en la tarifa de la luz cuando los ingresos familiares no se incrementaron

“Nos parece desacertado un aumento del 35%, especialmente cuando los salarios, los ingresos promedio de las familias no se aumentan en ese mismo valor”, señaló.

“En un contexto de crisis económica, donde el Salario Mínimo Vital y Móvil no aumentó más de un 10%, donde no hay avizoramiento de convocatorias a acuerdos paritarios y donde los ingresos de los jubilados no mejoraron en más de 500 pesos, nos parece que este pedido de aumento es mucho, aún cuando la empresa pueda plantear que ha tenido un aumento de costos”, indicó Núñez Burgos en Estilo Desafío.

El Defensor del Pueblo afirmó que no solamente EDESA ha sufrido un aumento del 35% en los costos sino también las carnicerías, verdulerías, panificadoras, kioscos, entre otros rubros y destacó que “lo que hacen las empresas es reordenar sus gastos, reducir seguramente sus ganancias para que el costo no se vea directamente impactado en los precios y de alguna manera prorratear esta situación difícil entre las ganancias, las inversiones y el costo a los usuarios”.

“Entendemos que tiene que tener en cuenta el Ente Regulador la calidad en la prestación, el precio en los servicios y el ingreso de las familias para tomar una decisión definitiva en torno al nuevo cuadro tarifario para la energía eléctrica”, indicó.