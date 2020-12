“Aunque se apruebe la ley el aborto seguirá siendo clandestino en algunos pueblos”

En diálogo con Hablemos de Política, Sergio Chauque manifestó que el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados fue un tema de conversación entre los sacerdotes y que en esos encuentros se deliberó sobre la posición de la Iglesia que varió desde el “atrincherarse en el discurso cerrándose a mirar la realidad que se viene o dar paso la apertura para escuchar al otro y hacer una propuesta superadora”.

“Si se aprueba este año, dentro de dos o de cuatro, la Iglesia está consciente de que va a tener que salir con un discurso más abierto a hacer una propuesta sobre la sexualidad, la genitalidad, la vida, mucho más abierta de la que se hace ahora”, dijo Chauque.

Además, agregó que esto no implica desconocer que en comunidades donde en los hospitales no hay médicos, ginecólogos, obstetras, ni salas de parto, “los abortos ya son clandestinos y tal vez lo sigan siendo si se aprueba la ley”.

“Nunca nuestros dirigentes se sentaron a debatir en serio cómo podemos hacer un sistema de salud equitativo para que en el Interior las mamás de Burela, Moliendo o Pizarro, no tengan que trasladarse 100 kilómetros a Joaquín V. González o 150 km a Güemes para dar a luz”, dijo Chauque.

En tal sentido, consideró que la ley aprobada o no, no le impacta mucho a la Iglesia pero sí los desafía a poder hablar “de lo que antes la Iglesia no quería hablar, sobre la vida, la sexualidad integral, el respeto, las relaciones, el amor. Ahora el tema de la sexualidad tendrá que ser un tema transversal en la catequesis”.

“El evangelio tiene algo que decir y tal vez nosotros nos hemos acallado”, consideró el sacerdote.