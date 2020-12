Jubilaciones: Zottos pide establecer un piso en la nueva fórmula de movilidad

El diputado nacional Andrés Zottos, consideró necesario que en el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para establecer la nueva fórmula de movilidad previsional, se establezca un piso para que los jubilados no ganan menos del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En Agenda Legislativa, Zottox explicó que esta modificación en la que se busca avanzar desde el Interbloque Federal abarca al 64% de los beneficiarios que son quienes perciben jubilaciones cercanas a los 19 mil pesos.

Recordó que siempre cuando asume un nuevo Gobierno Nacional se cambia la fórmula de jubilación.

Reconoció que a medida que se analizaba el proyecto, el Poder Ejecutivo realizó cambios que fueron positivos.

Ahora, requieren que se fije un piso del cual no puedan bajar las jubilaciones para que quienes las perciban no sean pobres, sobre todo teniendo en cuenta que se necesitan 48 mil pesos para no estar en la pobreza.

“Eso sería hacer justicia, más allá de la actualización”, explica Zottos, y considera que estas son las prioridades en las que hay que centrar la atención.