Ramona Riquelme: “En Orán sigue muriendo gente por covid”

“La pandemia todavía no pasó, a mí me molesta cuando se miente, la gente se sigue muriendo por covid”, aseguró Ramona Riquelme, diputada provincial mandato cumplido y referente del área Salud en Orán.

Señaló que los números oficiales de fallecidos en el municipio distan de ser los reales y que, según datos del Registro Civil local, fueron 341 los muertos; no 200 como se informó oficialmente.

Además, la referente denunció que el dinero enviado para el combate de la pandemia no fue usada con tal fin y que, en definitiva, sabiendo la gravedad de la situación, el gobierno provincial no preparó las condiciones en el Hospital San Vicente de Paul.

Sin embargo, la enfermera destacó la figura del ministro de Salud, Juan José Esteban, ya que – señaló – por su gestión de a poco el nosocomio se fue equipando y ahora se prepara para recibir pacientes enfermos por dengue.

“No hay que olvidarse que nosotros no teníamos ni respirados ni oxígeno, gracias a la prensa comenzaron a preocuparse y a mirar el norte. Recién se está arreglando lo que no se hizo hace 40 años”, aseguró Riquelme y sentenció: “Hoy el hospital de Orán no está preparado, falta recurso humano”.