La Asesoría de Incapaces de Salta pidió planificar el regreso a clases presenciales

“La situación sanitaria vivida durante este año obligó a implementar estrategias de educación a distancia con un alcance desigual para los niños y puso en evidencia la inequidad que ya existía en cuanto al acceso a recursos tecnológicos, conectividad y posibilidad de acompañamiento del proceso de aprendizaje desde el hogar de cada niño y adolescente de la Provincia de Salta”, sostuvo Mirta Lapad en una nota que presentó ante el ministro de Educación esta mañana.

La Asesora General de Incapaces sostuvo que las nuevas tecnologías resultaron una herramienta útil para superar los obstáculos que impedían la presencialidad pero que “ante una realidad que se va a extender en el tiempo resulta imprescindible planificar la reapertura de los establecimientos educativos a fin de concentrar los esfuerzos con medidas concretas que permitan el regreso progresivo de los niños a las aulas”.

Mirta Lapad también advirtió en su presentación sobre la necesidad de garantizar el derecho a la educación y llamó la atención sobre la situación de los grupos de niños, niñas y adolescentes más vulnerables.

Resaltó que -de acuerdo al informe de UNICEF para América Latina y el Caribe del 9 de octubre- el cierre de las escuelas ha impactado especialmente en: niños y jóvenes en zonas rurales con baja conectividad que tienen menos acceso a modalidades de educación a distancia efectivas; niños en hogares pobres que tienen dificultad para asegurar una alimentación básica o un espacio para estudiar, o que aún en zonas con acceso a internet, no cuentan con dispositivos electrónicos para acceder a la educación remota por medio de herramientas digitales; niños en hogares monoparentales o con bajo nivel educativo donde los padres no pueden ofrecer acompañamiento ni un ambiente propicio para el estudio; niños de poblaciones indígenas y aquellos en condición de discapacidad, quienes se verán afectados de manera desproporcionada en la medida en que las soluciones de educación a distancia no se ajusten a su lenguaje o necesidades para el aprendizaje. Agregó que es urgente adoptar medidas frente a estas realidades.

“La escuela no solo cumple una función vinculada con el aprendizaje sino que además es un espacio que brinda contención por lo que es imprescindible para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Asimismo juega un rol de protección y garante de los derechos, ya que se detectan en el ámbito escolar situaciones de amenazas y vulneración de derechos de los niños, vinculadas con la violencia familiar y el abuso sexual infantil, lo que pone en funcionamiento los sistemas de protección”, manifestó la magistrada.