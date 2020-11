Suriani le pide madurez política a Martín Grande y Pichona Moisés y que se ocupen de los problemas de la gente

Por Aries, Suriani afirmó no saber qué le sucede al diputado nacional Martín Grande y a la diputada provincial Gladys “Pichona” Moisés, porque la sociedad necesita que hoy estemos ocupándonos de los temas que les preocupa y no en estas internas estériles que no conducen a nada.

Por esta razón, resaltó que desde el Consejo Directivo del PRO hayan emitido un comunicado recordando que desde el 2015 comparten espacio con Sáenz, acompañándolo para llegar a la intendencia y gobernación.

En este sentido, agrega que Sáenz gobierno para todos los salteño y no solamente para quienes lo votaron.

Por esta razón, rechaza que Grande y Moisés critiquen al Gobernador salteño por “kirchnerista” ya que tener una buena relación con funcionarios nacionales, ya que esto le permite conseguir fondos para obras que benefician a los salteños.

“La mirada de Grande, de Pichona y de tantos que han querido hacer una suerte de purismo y criticar al gobernador que si se acerca a Fernández ellos sestan mas lejos, lo dicen por cuenta propia y no de Juntos por el Cambio donde muchísimos acompañamos la gobernabilidad pero además seguimos marcando las cosas que hay que marcar en una actitud constructiva”, afirmó.

Agregó que en el actual contexto se espera dar una muestra de madurez por encima de la grieta, marcando la agenda de la producción, desarrollo y seguridad que son temas que le preocupan a la sociedad.

“La actitud de Grande y de Pichona desconcierta en un momento donde necesitamos mostrar madurez política”, finalizó Suriani.