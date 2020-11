Quienes manejan la Provincia son pusilánimes

Cuando el doctor Juan Carlos Romero era gobernador compró unas tierras – esto lo conoce todo el mundo – en la Ciénaga. Después nadie sabe qué pasó, esas tierras nunca salieron a sorteo, quedaron allí y pasaron los años; Romero dejó de ser gobernador hace 13. El tema sigue pero está en la Justicia. Se pudo descubrir que a estas tierras el Estado las vendió a un testaferro, primero y después a otro. Se hicieron grandes embrollos en esa época a los fines de distraer la parte administrativa, contable y alterar lo que debía quedar registrado.

Las tierras hoy están registradas a nombre de una empresa de Juan Carlos Romero cuyo presidente es su hijo, Juan Esteban Romero y así figura en Inmuebles. Las tierras que compró Romero para la gente a través del IPV, hoy son de su propiedad. Vaya a saber las volteretas que dio en el medio y las terminó comprando por 100 mil pesos a alguien que se le vendió.

Esto trajo algún tipo de investigación por parte de la Justicia pero, bueno… estamos en Salta, no sé si hay justicia, la verdad que no lo sé. No sé si hay interés en las Cámaras, no sé si a diputados y senadores les interesa que se sepa la verdad de esto, no sé si a los jueces les interesa que se sepa la verdad de esto, no sé si a los jueces les interesa el destino de esas tierras. Sí creo que se está esperando que pase el tiempo a los fines de que la gente se vaya olvidando y que un juez lo archive, declarando la prescripción del caso y permitiendo que las tierras queden a nombre del hijo de Juan Carlos Romero.

Había un proyecto de una empresa ligada directamente al actual senador nacional Romero que se dedicaba a hacer este tipo de desarrollos urbanísticos y, según me cuentan algunas personas de confianza, la Ciénaga ya tenía el proyecto de un country hecho – como Valle Escondido o El Tipal – y, dado lo que pasó, tuvieron que parar todo, pero ya estaba todo el desarrollo para la venta; es más, ya tenían el precio de cada lote.

El material que transita las redes sociales nos hace recordar cosas. Es un informe en el que habla Carlos Morello, uno de los denunciantes de las maniobras y también hay apreciaciones del presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces, Manuel Santiago Godoy. También hay declaraciones del propio Juan Carlos Romero, relativizando todo y exponiendo la hipocresía salteña y la de los miedos locales.

Usted se preguntará qué pasó con todo esto. Nada. Parece que la investigación a cargo de los fiscales – en ese momento estaba el juez de Corte López Viñals como Procurador – fue tan espantosa que llevó a apelaciones por parte de la defensa de Romero y la causa ahora está en la Corte de nuestra provincia.

De esto estamos hablando desde hace ya 14 años. Nunca más escuché hablar del tema en la Cámara de Diputados y mire que se hacen pedidos de informes de cosas extrañas; sin embargo, nunca se hizo un pedido de informe para ver qué pasa con estas tierras.

El tema tierra es un problema realmente grave en nuestro país; aquí hubo un toma de tierras en la zona de Parque La Vega, nunca se habló de una toma de tierras que son del propio Estado, pero ¡ojo! yo no estoy proponiendo una toma de tierras, lo que si propongo es que en la Cámara de Diputados se pueda tratar el tema.

En la mañana de hoy, les pregunté a cuatro diputados qué pasa con este tema y por qué nunca se planteó la cuestión de la Ciénaga. Como dijo Godoy, correspondía pedir un juicio político al gobernador ya no es más gobernador, Godoy sigue siendo diputado; ahora, nunca más lo sentí a Godoy hablando de esta situación ni a ningún diputado.

De los cuatro diputados consultados, algunos me contestaron y uno me dijo: No creo, es un tema cuyo impulso lo tienen los jueces, la etapa de investigación terminó. Si acepta mi humilde opinión, hay algún tipo de acuerdo para mantener el tema en invernación con eventual reanimación. Entre nosotros, si no avanzan con la causa del Topo Ramos, ¿usted cree que van a avanzar con esto? No tengo papeles, salvo los informes de la prensa para avanzar. Este es el mensaje de un diputado, ¿qué me está diciendo? Que no se va a meter en el tema, que ni siquiera va a hacer un pedido de informe.

Son tierras que compró el Estado provincial para la gente que necesitaba terrenos; la gente sigue necesitando terrenos pero el gobernador que dispuso la compra ahora es el dueño de esas tierras y las compró por 100 mil pesos. Es una cosa espantosa, es vergonzoso también lo que pasa con nuestra Justicia, con diputados y senadores; ninguno se anima a decir nada ante el rey Juan Carlos, es terrible. También está el hangar de la provincia al que sigue usando y no pasa nada. Todos hacen arreglos y, el que se atreve a decir algo, después tiene que enfrentar consecuencias.

Es increíble el miedo que ha generado este personaje de la política local; no es respeto, es miedo, no quiere nada hablar sobre el tema. Estamos hablando de la cobardía de la Justicia, de los diputados, del Senado; nadie dice nada.

Lo que decía Godoy es que en ese momento se debía hacer un juicio político al gobernador por haber vendido bienes del Estado sin autorización legislativa; fue la única vez que se dijo eso, nunca más se repitió. Claro, así es muy difícil que Salta pueda salir adelante.

Hay una jueza que tiene para llamarlo a Romero por el hangar: es la doctora Montoya, me parece que tiene responsabilidad ante un Jurado de Enjuiciamiento por no cumplir con sus funciones. Podría ser citada para que explique por qué en diez años nunca lo llamó al doctor Romero. ¿Será porque su papá era empleado de Romero? La doctora Montoya sigue sentada en su despacho y no quiere hablar sobre el tema a pesar de los pedidos de notas periodísticas.

Somos una provincia de pusilánimes, de última; por lo menos los que nos manejan parecieran serlo y bueno, algún día vendrá el cambio.

Morello fue uno de los denunciantes, estaba con Barrios de Pie y ahora parece que se sentó y dejó que pasen estos 14 años. Es una situación muy vergonzosa para nuestros representantes.

Hay silencio de cámara. Escuché cada manifestación que da para agarrarse la cabeza pero de estos temas no se hablan. Si sos diputado, sos representante de la gente. Si a la gente le robaron, lo podes manifestar las veces que quieras, para eso existen las Manifestaciones en la Cámara, pero ni siquiera el PO se manifiesta ya con respecto a esos temas. Hay un miedo reverencial. Es increíble el miedo que hay hacia la familia Romero; de eso no se habla, del hangar no se habla – curiosamente el hijo es presidente de la sociedad del hangar – la doctora Montoya lo tiene para llamar a juicio y no lo hace.

Dicen que hay arreglos de cúpulas, ¿Cuáles cúpulas? ¿Cuáles son los favores que se deben entre ellos para no investigar estas cosas? ¿Todos habrán hecho estas mismas cosas para que alguien diga si vos me sacás esto, yo te sacó aquello. ¿Así será? ¿Será un cambio de figuritas? Porque si no no hay otra explicación, no se puede evitar meterse en el tema de la corrupción. Además, si estos terrenos han sido bien vendidos, la Justicia debe declarar la inocencia del señor Juan Carlos Romero, pero tiene que haber justicia. Y si el hangar esta correcto y se hizo como él dice que lo hizo – entre otras causas, tiene 12 – que actúe la Justicia y saque a este hombre de esa situación de sospecha permanente de que todo lo que hizo fue corrupción. A lo mejor no, pero parece que nadie se anima a firma ninguna de las dos cosas, ni que es culpable ni que es inocente.

Es cierto que si fuera realmente inocente, seguramente estarían todos para poner la firma de que es inocente; si no firman es porque es culpable. Eso es lo que dice el sentido común que, convengamos, no es el más común de los sentidos.