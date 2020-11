Municipales anuncian paro general por el “autoritarismo” de Bettina Romero y le cuestionan manejos de "finquera"

Pedro Serrudo, secretario General de la UTM, anunció que si no hay apertura del diálogo por parte de la Municipalidad, el miércoles entrante habrá paro en todas las dependencias en rechazo del 6% salarial ofrecido por el Ejecutivo comunal.

Pedro Serrudo, secretario General de la Unión de Trabajadores Municipales, anunció que el próximo miércoles habrá paro en todas las dependencias comunales debido a la imposibilidad de dialogar con la intendenta Bettina Romero.

De hecho, indicó, se había anticipado en reiteradas notas que se iban a iniciar medidas de fuerza si la administración municipal no pagaba el 10% adeudado desde junio, sin embargo, el Ejecutivo no respondió hasta el momento.

Para el dirigente, el hecho de que se haya ofrecido un 6% de incremento salarial sin reuniones previas es síntoma de autoritarismo, así como también de desconocimiento de los precios y la economía en general.

“Estamos por debajo de la línea de pobreza, el 75% de los trabajadores municipales no llegan a los $40.000 mensuales”, señaló.

Según algunos funcionarios de la comuna – continuó Serrudo – no hay dinero y a ello responde lo magro de la propuesta, sin embargo, advirtió, se renovó el contrato a Agrotécnica Fueguina por 155 millones de pesos. Además, dijo, se le ofreció al Municipio cumplir con las tareas de barrido por la mitad del dinero que se le paga a la firma, pero la propuesta fue rechazada.

“Nos sorprendió que nos llamen a reunión y nos digan que íbamos a discutir paritarias; no se hace de esa forma, las paritarias se hacen formales; no es que vienen y dicen ‘te doy el 6% y agarrás o agarrás’, no es así; creo que están equivocados, capaz que en el diario El Tribuno se manejan así o en la finca con los empleados”, disparó el dirigente finalizando.