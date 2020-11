Dice el ministro de Economía que "el sistema financiero está bien, está robusto"

Economía 02 de noviembre de 2020

El ministro explicó que los dólares están en los encajes en el BCRA y en los bancos, "de manera que no hay que tener ningún temor. Si hay una gran lección que aprendimos los argentinos es cuidar los depósitos de la gente y no prestar dólares a quien no produce dólares".