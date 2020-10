Vendedores ambulantes piden que Bettina Romero dé la cara

Un grupo de vendedores ambulantes protestaron en la Municipalidad para pedir ser atendidos por la intendenta Bettina Romero en busca de una solución para no enfrentarse con comerciantes ni policías.

Por Aries, Miguel Ángel, referente de los manifestantes, explicó que están buscando tener un trabajo digno y no ser perseguido por la Policía para que todo termine en un enfrentamiento de pobres contra pobres.

Por la pandemia ya no hay nadie a las 20 en el centro por la pandemia, eso perjudica que los ambulantes puedan trabajar a partir de esa hora y hasta la medianoche como lo hacían tiempo atrás.

Por esta razón, piden que les permitan trabaja en el horario de la siesta, cuando cierran los comercios o los dejen establecer en los laterales del centro salteño.

El malestar de los vendedores ambulantes los lleva a pedir que la intendenta Bettina Romero dé la cara de la misma forma que fue a verlos en los barrios para pedirles el voto.

En este sentido, requirió que la Jefa comunal capitalina se ocupe de los trabajadores, del pueblo, y no de hacer una ciclovía que requiere un gasto millonario y que genera enriquecimiento ilícito para empresas.

Miguel Ángel afirmó que no quieren un bolsón, quieren una solución digna y están dispuestos a pagar un plus porque la intención es trabajar y no ser denigrados.