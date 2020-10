Protesta en la Panadería Social por falta de pago y denuncian mala gestión de Bettina Romero

Los trabajadores de la Panadería Social vuelven a protestar porque hace dos meses no les pagan los sueldos, algo que desde diciembre es una constante. Aseguran que la mala gestión de la intendenta Bettina Romero no se quiere hacer cargo.

Por Aries, Walter Choque, uno los trabajadores aseguró que resolvieron cortar la calle porque a la falta de pago de salarios, tampoco se respeta el protocolo sanitario.

Aseguró que la directora Daniela Vega, no les brinda respuesta concreta sino que solo les promete adelantos mes a mes, cuando los trabajadores quieren el sueldo completo porque hace varios meses vienen con este tipo de situaciones.

Además señala que los ponen en riesgo a los trabajadores porque no se activan protocolos sanitarios.

Mientras tanto, afirma que siguen cumpliendo con los servicios esenciales, llevando el pan a los hospitales, porque se encuentran comprometidos por más que la medida de fuerza siga.

“Esto va a continuar hasta que nos paguen el sueldo completo”, manifestó Choque.

No dudó en atribuir la situación a la “mala gestión” de la Municipalidad, porque la intendenta Bettina Romero no quiere hacerse cargo y por lo tanto los funcionarios que designa no cumplen con los trabajadores.