Prado dice que no estaban dadas las condiciones para intervenir Aguaray

El -todavía- intendente de Aguaray, Enrique Prado, utilizó su Facebook personal para despedirse del cargo, luego de que finalmente el Senado Provincial de manera unánime aprobara la intervención de ese municipio.

“Como es de conocimiento público hoy se intervino mi cargo al frente del Ejecutivo Municipal de Aguaray”, arranca su comunicado vía Facebook. “A modo personal considero que no estaban dadas las condiciones jurídicas, ni legales para tomar esta medida, sin tener ni siquiera pruebas de lo que se hablaba y se juzgaba, ya no importa...”, sostiene deslizando una referencia sobre el robo de caños, la promesa de una clínica venezolana de ocho pisos y la contratación de sus abogados personales, tópicos planteados en los debates legislativos.

“Me despido y dejo el cargo a la persona que tomará posesión la próxima semana y dirigirá los destinos de Aguaray hasta el 10 de diciembre de 2021, deseándole éxito en todo”, escribió “Quique” Prado quien estuvo apenas 309 días en el cargo hasta que el Poder Legislativo decidió intervenir. Ahora resta la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de designar al interventor.

Cerró su posteo pidiendo perdón y agradeciendo: “Me disculpo si a grupos de vecinos no supe entender, mi idea jamás fue dividir ni generar odio en nadie. Gracias por la oportunidad a aquellos que siempre me acompañaron y disculpas a quienes no supe entender”.