En 3 meses hubo más de 620 intervenciones por incendios forestales en Salta

La mayoría de las intervenciones se realizaron en el departamento Capital, el Valle de Lerma y alrededores. También se trabajó en los municipios La Caldera, Vaqueros, Aguaray, Orán, Tartagal, Pichanal, Aguas Blancas, Metán, Seclantás, General Mosconi, Salvador Mazza, entre otros, según informó el subsecretario de Defensa Civil Jorge Arce.

Resaltó además que durante septiembre hubo más de 140 intervenciones en toda la Provincia.

Arce explicó que los protocolos se activan tras reportes al Sistema de Emergencia 911. Luego toma intervención Defensa Civil, organismo encargado de diagramar el servicio y distribuir los recursos con los organismos competentes tales como la Brigada Forestal de Salta, cuarteles de bomberos voluntarios según las jurisdicciones, municipios, Servicio Nacional del Manejo de Fuego, Dirección General de Aviación Civil de la Provincia, Policía de Salta, entre otros.

Los incendios forestales -en su gran mayoría- son ocasionados por el factor humano por lo que se recomienda a la ciudadanía no realizar fogatas en lugares descampados, no quemar pastizales ni residuos, no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en campos ni bosques.