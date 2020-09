Ulloa considera que la sociedad 'no puede vivir encerrada y aterrada esperando una vacuna'

El dirigente del Partido Propuesta Salteña, habló por Aries sobre cómo sobrelleva la crisis de la pandemia el país y la provincia. Consideró que es difícil conocer las acciones concretas en salud y afirmó que ya no tiene sentido la cuarentena para quienes vienen de fuera de la provincia.

“Creo que nadie tiene bien claro la forma de encarar la pandemia”, dijo Ulloa y añadió que de acuerdo a su mirada “una sociedad no puede vivir aislada y aterrada esperando una vacuna”.

Además, consideró que en Argentina en un momento el resultado de encuestas positivas enamoró al presidente y desde ahí le costó mucho frenar y cambiar una estrategia que no está dando resultados.

“Tenemos 19 puntos de pérdida de PBI que es algo que se va a sufrir enormemente y tres puntos más de desempleo llegando al 13 y creo que va a aumentar. Todo esto con una tasa de contagiados entre los primeros 10 países del mundo, creo que se encaró mal”, dijo Ulloa y agregó que a nivel provincial se transcurrió el mismo camino y en el último mes se complicó más.

Indicó que es muy difícil a información precisa cómo se reforzó el sistema sanitario en todo el país, incluido Salta y que, por el contrario, en términos de economía se rompió la industria más importante a nivel urbano de Salta que es el turismo.

“Se sostuvo bien el campo, la minería tuvo algunos problemas pero se rompió el turismo y eso se va a pagar”, dijo Ulloa y agregó que entre los problemas a resolver, hoy no tiene sentido la cuarentena para quienes vienen de fuera de la provincia.

“Si alguien viene de Córdoba o Buenos Aires a Salta no afecta la cantidad de contagios así como nosotros no somos un factor de contagio si vamos a Jujuy, Tucumán o Buenos Aires. Me parece que hay que dejar de parcelar el país y volvamos a tener una vida lo más normal posible con este horrible problema”, dijo el dirigente.