Crisis Sanitaria: La oposición cuestiona que se culpe a la comunidad

Además, hubo críticas sobre las decisiones económicas en plena crisis y la transferencia de partidas al área de Gobernación de 60 millones de pesos que estaban destinados a Salud.

Diputados de diferentes bloques opositores en relación al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio

La nueva etapa de Aislamiento Social que comienza hoy hasta el domingo 4 de octubre, determinada por el gobernador de la provincia, desnuda una vez más la falta de rumbo y las graves falencias del Estado provincial en el manejo de esta crisis.

A través de un mensaje largo y redundante en el que cargó tintas de manera casi excluyente en la “irresponsabilidad de la comunidad” en la saturación actual del sistema sanitario, no encontramos ninguna autocrítica ni mención a la indelegable responsabilidad del Estado en el manejo de la pandemia o una rendición de cuentas de lo que se hizo en estos cinco meses con los recursos propios y la importante ayuda que viniera desde el gobierno de la nación.

Quedan a la luz hoy más que nunca la falta de prioridades y un liderazgo difuso y contradictorio del gobernador y es en esto en lo que estriba nuestra principal preocupación.

Desde el 10 de diciembre del año pasado al 20 de agosto del corriente, el Gobierno

Nacional transfirió a la provincia más de $ 1.600.000.000 entre distintos planes y ayudas directas (plan redes, proteger, sumar, salud comunitaria y al Hospital Materno infantil, etc.) lamentamos que no podemos como legisladores dar demasiada cuenta del destino de éstos fondos ni de los dispuestos por las arcas provinciales toda vez que no fueron respondidos ninguno de los pedidos de informe que hiciéramos al respecto. Nos consta sin embargo algunos gastos que consideramos no resultan prioritarios en estos momentos como por ejemplo:

• Los provenientes del Decreto 309/20 donde se realizan transferencias de partidas de diferentes ministerios -incluido el de Salud al que se le restaron más de 60 millones de pesos destinándolos a la Gobernación.

• Designaciones de más de 258 personas en el ejecutivo, la mayoría de ellos como “personal de apoyo” que no es otra cosa que más gente en agrupamiento político y no destinada al sistema sanitario.

• Contrataciones millonarias en publicidad y la reciente creación de SALTIC para realizar o competir con tareas que ya desarrollan ENACOM y ARSAT en nuestra provincia. Creemos que es imperioso que el ejecutivo produzca un profundo cambio de rumbo y asumimos como oposición la responsabilidad de trabajar en un presupuesto que priorice la asistencia al sistema sanitario y al cuidado de su personal, como así también acompañar ya asistir al sector comercial y productivo de nuestra provincia el más golpeado por la situación que estamos viviendo, como ya lo propusimos en una agenda post pandemia.

Así mismo dado el difícil momento por el que atraviesa el personal de salud, proponemos que profundice la articulación con las organizaciones sociales, facultades de medicina y enfermería e Institutos privados, tanto para el trabajo de asistencia y contención por los canales de comunicación telefónica como en el terreno para llevar adelante campañas de detección de contagios.

Que esta pandemia pase y deje la menor marca posible es responsabilidad de todos y cada uno de los salteños, desde el lugar que ocupen, respetando las disposiciones que se dicten y evitando circular de no ser necesario. Solo así se ayudará a nuestros médicos y enfermeros que realizan un esfuerzo sobrehumano y riesgoso en pos de la salud de los salteños.

Firmantes Diputados:

Héctor Chiban (UCR), Cristina Fiore Viñuales (PaReS), Manuel Santiago Godoy (PJ),

Franco Hernández (FpV), Antonio Hoyos (FpV), Jorgelina Juarez (FpV), Iván Mizzau

(FpV), Gladys Moisés (PRO), Julio Moreno (Ahora Patria), Alejandra Navarro (FpV),

Baltazar Lara Gros (PaReS), Ramon Villa (FpV), Carlos Zapata (Ahora Patria)