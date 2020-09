Recomiendan cerrar por 14 días todas las actividades no esenciales

Indicó que un grupo e infectólogos se dirigieron por carta no solo al presidente sino a todos los argentinos. “Si no dejamos de pelear y confrontar políticamente, las cuestiones se complican”, dijo el especialista.

“Cuando hay situaciones estables, un treinta o cuarenta por ciento de camas de terapia vacías se puede plantear un plan de flexibilización, pero cuanto están las guardias llenas, no hay camas en terapia, los casos aumentan y la ciudad está incendiada, lo que tenés que hacer aquí y en la China, es cerrar todo por catorce días”, dijo Sued.

Manifestó que en los casos críticos no hay discusión que valga y todos saben del impacto económico, pero peor es que haya muertos en las guardias por falta de respiradores.

Propuso que no se cierre toda la provincia sino la Capital y luego de ello identificar en la Ciudad qué hacer con los pacientes que no tienen cama para derivarlo a algún lugar de la provincia.

Sued dijo que en la carta dirigida al presidente se habló de lo ocurrido en Jujuy y Tucumán, donde no se cerró la actividad por causas políticas. “Los gobernadores no quieren correr el riesgo de que la gente se enoje, pero fueron votados para proteger a la gente y lamentablemente no hay otra solución hasta que esté la vacuna”, dijo Sued.



Por otra parte, el infectólogo se refirió al uso compasivo de ibuprofeno sódico y consideró que “es una vergüenza que lo hayan autorizado porque para saber los resultados que da, hay que hacer estudios para compararlos”.

“Son cosas que uno cree que puede funcionar y ojalá que funcionen, lo mismo que la vacuna. Recién está comenzando el estudio del ibuprofeno y hasta no tener los resultados, creer que va a tener un impacto es demasiado fantasioso”, consideró y agregó que de lo que está en contra es que la gente crea que pueda tener un beneficio si no hay ninguna investigación seria” y que lo único que se está usando y funciona son los corticoides y el respirador.