La marcha numero 500 contra la Impunidad será virtual y con los reclamos más firmes que nunca

En diálogo con El Acople, Córdoba detalló que a penas se planteó la cuarentena sacar a los padres de la plaza, pero en esta oportunidad la actividad se realizará de manera virtual con la proyección de un video y la lectura de documentos con contenidos que reflejan sus reclamos.

Señaló que pese a la cantidad de tiempo que vienen llevando adelante la manifestación, no han visto una humanización de la justicia, porque padecen vericuetos judiciales que sumados a las sentencias que no han sido reparadoras, no causan impacto que tendría que surgir de cualquier política de Estado ya que los crímenes se siguen cometiendo.

“El sistema pondera al imputado por estar vivo y nos tratan a nosotros como si fueramos un expediente”, expresó Córdoba.

Recordó que la movilización comenzó en agosto de 2011, tiempo después del asesinato de las Turistas Francesas, Cassandre Boubie y Houria Moumnie, ante la actitud de las autoridades de aquel entonces de querer aclarar el caso rápidamente, y esto generó la alarma a los padres que venían padeciendo la impunidad en los casos Cintia Fernández, Maxi Zapana, Marcos Córdoba, entre otros.

Enumeró también que muchos integrantes de la Comisión de Familiares Contra la Impunidad, han sido engañados por abogados en los que confiaban y plantearon la situación ante el Colegio de la Profesión, pero nunca obtuvieron respuesta.

En estos nueve años, han acumulado casi 300 casos, de los cuales ni el 0,1% han llegado a juicio.