El gobierno otorgará un subsidio a víctimas de violencia de género

El Gobierno Nacional anunció que otorgará un subsidio a mujeres y personas de la comunidad LGBTI+ que sean víctimas de violencia de género. El monto será equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ($16.875) y lo abonará la Anses durante seis meses.

La medida forma parte del Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género (Acompañar), publicado este miércoles en el Boletín Oficial a través del Decreto 734/2020.

De acuerdo con la disposición, podrán acceder a la ayuda económica mujeres y personas LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) “que por sus condiciones socioeconómicas y vinculares se encuentran expuestas a diversas manifestaciones de las violencias por motivos de género, que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social”.

Para recibir la prestación que otorga el programa Acompañar, la persona deberá acreditar que es víctima mediante la presentación de un informe social realizado por un dispositivo de atención oficial de violencias nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes accedan al subsidio recibirán, a través de la Anses, una suma de dinero “no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva” equivalente al monto de un salario mínimo, vital y móvil ($16.875), que será abonado durante seis meses.

De acuerdo con la norma, la asistencia económica podrá ser solicitada por “toda persona residente en el país” (argentina o extranjera con residencia legal en Argentina no inferior a un año) mayor de 18 años. “Este apoyo económico tiene la finalidad de contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencia por motivos de género”, especifica el texto.

Por otra parte, se aclara que este subsidio es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo, la Asignación por hijo con discapacidad, el monotributo social, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Sin embargo, no podrán acceder personas con ingresos por trabajo en relación de dependencia , ya sea en el sector público o privado, monotributistas y autónomos con subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado Nacional, jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo; pensión universal para adulto mayor, y prestación por desempleo.

El Estado dejará de brindar la asistencia en casos de “fallecimiento de la persona destinataria, por renuncia expresa, o por el ingreso de la víctima a otro programa social”.

Además, el programa prevé durante el plazo de asistencia económica, acompañamiento psicológico que brindará el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, “promoviendo el fortalecimiento psicosocial de la persona”.

El programa forma parte del Plan Nacional de Acción contras las Violencias 2020-2022 elaborado por la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta y fundado, sobre todo, en el aumento de denuncias por violencia desde que comenzó la cuarentena.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, las denuncias por maltrato, abuso, amenazas, insultos o golpes se incrementaron un 25% desde marzo.

Fuente: TN