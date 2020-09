Macro recomendó utilizar alternativas de canales automáticos para seguir operando

Entre otras recomendaciones, señaló que podrán hacer uso del servicio Extra Cash, que permite extraer con la tarjeta de Débito Macro hasta $8.000 en efectivo al efectuar el pago por compras en comercios adheridos. (consultar locales ingresando aquí).

Los usuarios podrán consultar la red de cajeros automáticos de Banco Macro ingresando en www.macro.com.ar. Para asegurar el correcto funcionamiento de la red de cajeros automáticos, recordó que la cantidad recomendada por cada extracción es de 30 billetes como máximo.

También podrán utilizar la APP y Banca Internet de Banco Macro que permite a los clientes realizar consultas y transacciones, las 24 horas, los 365 días del año, en forma ágil y segura.

Banco Macro permite abrir una cuenta desde el celular, desbloquear la clave de la tarjeta de débito o gestionar el retiro de efectivo sin la tarjeta de débito. Todo, de manera online y sin salir de su casa, ingresando en www.macro.com.ar/operacionessimples o consultando a eMe, el asistente virtual de Banco Macro, desde WhatsApp a través del 11 3422 8223.

A los beneficiarios de IFE, Banco Macro recuerda que no es necesario recurrir a una sucursal. Si el cliente no posee tarjeta de débito, a partir de su día de cobro (no antes), deberá generar un código de extracción que recibirá en su celular. Ese código permitirá retirar el efectivo desde cualquier cajero automático y tendrá una validez de 7 días.

Para generar el código los clientes podrán acceder a www.anses.gob.ar/IFE con su número de DNI o desde www.macro.com.ar/OperacionesSimples, clickeando la opción Extracción sin TD – IFE.