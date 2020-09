Denuncian que Eduardo Chañe fue “abandonado” por el IMAC

“Con mi esposo, por cuidar a sus padres que son adultos mayores, trajimos a casa a mi cuñada que era covid positivo, tenemos la parte de arriba de la casa donde ella podía está aislada sin contacto con nosotros, pero algo falló o el contagio fue por otro lado”, relató Adriana Mücher, viuda del periodista Eduardo Chañe.

El miércoles pasado – continuó – el hombre empezó a sentirse mal y, de repente, perdió la audición, por lo que recurrieron al SAMEC y lograron una entrevista telefónica con un especialista, quien le recetó una medicación.

“El jueves mi esposo estaba mal; yo llamaba al IPS desesperada y no me daban respuesta, logro que una médica lo atienda por video llamada cuando él ya no podía respirar y me dijo que había que trasladarlo urgente y que ellos iban a hacer el trámite”, sostuvo la mujer; “pasaron minutos, no sé, horas, y no había respuesta, empecé a llamar al centro de traslado del IPS y no me contestaban”, indicó.

Luego de insistir, explicó Adriana, logró que personal del SAMEC llegue hasta su casa; para ese entonces, Chañe – un paciente diabético de 47 años – se encontraba muy mal.

“El SAMEC me dijo que había que trasladarlo pero que no había cama, llame de nuevo el IPS y también me dijeron que no había cama, les ofrecí la hipoteca de mi casa. Eduardo fue funcionario del Estado, agarré su teléfono y empecé a pedir ayuda, nos movilizamos todos y logramos que los trasladaran al IMAC”, señaló.

La mujer sostuvo que ya en dicho centro médico al comunicador lo tuvieron en la guardia, sin embargo, a ella le informaban telefónicamente que lo estaban atendiendo y que habían logrado bajarle la fiebre, no obstante, le advirtieron que debían buscarle una cama en otro lugar. Curiosamente, en el IPS le decían en paralelo que iba a quedar internado en el IMAC.

“La cuestión es que a la noche me doy con que lo habían trasladado al San Bernardo, gracias a dios, ahí se dieron cuenta que estaba muy desestabilizado. Una médica me dijo que mi marido necesitaba urgente una cama de terapia, que estaban haciendo todo lo posible pero que realmente estaban desbordados”, contó Adriana.

En un momento dado, Chañe pudo acceder nuevamente a su teléfono e informarle lo que realmente había pasado en el centro médico privado.

“Me mandó diciendo que en IMAC no lo quisieron atender, que cuando quiso ir al baño no lo dejaron porque era covid positivo, hicieron que se orine encima; que cuando tuvieron que hacer el traslado lo hicieron caminar porque no querían que use la silla de ruedas; que pedía atención y no se la daban; que cuando pudo levantarse para irse le pusieron custodia policial. Lo trataron como a un perro”, aseguró la mujer entre llanto.

En otro de los audios, Chañe le advirtió a su compañera que en IMAC lo habían “abandonado”.

“No sé porqué, será porque no tenemos plata, no sé; hace 28 años que mi marido aporta al IPS. En el San Bernardo me dijeron que las 8 hs que estuvo tirado eran vitales para una persona diabética. Allí hicieron todo lo posible”, finalizó Adriana.